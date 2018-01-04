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Куда сходить в Минске в выходные: "Ночь перед Рождеством", хоккейный турнир на приз Президента и "Город счастливых людей"

Регионы 04.01.2018 | 16:40

Предстоящие выходные обещают быть по-особенному добрыми и светлыми, ведь это время Рождества. Дни, наполненные волшебством и чудом, можно провести не только дома в кругу семьи, но и посетив с родными и друзьями интересные тематические мероприятия. Музеи предлагают познакомиться с "Каляднымі замалёўкамі" маленьких художников, выставками современных икон и фарфоровых кукол, парки приглашают на колядные забавы и в "Город счастливых людей". Для любителей клюшки и шайбы особенный праздник - ХIV Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь. Регионы также готовы колядовать, удивлять и развлекать.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 6 января

Утро начнется с искусства

Музей истории театральной и музыкальной культуры приглашает на выставку детского творчества "Калядныя замалёўкі - 2017".

Выставка организована по итогам одноименного конкурса "Калядныя замалёўкі - 2017" на лучший детский рисунок или изделие декоративно-прикладного искусства, который проводится пятый год подряд. В 2017 году было представлено 115 по-настоящему художественных конкурсных работ с детским видением Рождества.

Посещение выставки гарантировано наполнит вас радостью, творческим вдохновением и особой гордостью за талантливых белорусских детей.

Место: Музей истории театральной и музыкальной культуры, пер. Музыкальный, 5.

Время: с 10.00 до 18.00.

Стоимость: вход свободный.

В Национальном художественном музее по 20 февраля работает выставка произведений современного христианского искусства "Святые неразделенной Церкви", посвящення общим для Запада и Востока древним святым.

Обширная экспозиция, в которой представлено более 100 икон, написанных в Беларуси, России, Украине, Великобритании, Германии, Греции, Италии, Испании, Латвии, Литве, Сербии, Финляндии и Франции, рассказывает о малоизвестных страницах истории Западной Европы первого тысячелетия и одновременно знакомит с различными школами, направлениями и стилями в современном иконописании.

Среди участников выставки известные иконописцы - архимандрит Зинон (Теодор), Александр Чашкин, Александр Корноухов, Олег Шуркус (Россия), Тодор Митрович (Сербия), Георгий Кордис (Греция), Виктор Довнар, Антон Дайнеко (Беларусь) и многие другие. В экспозиции представлены произведения в традиционных техниках яичной темперы, энкаустики, мозаики, резьбы по дереву, керамики и гравюры, созданные специально для выставки "Святые неразделенной Церкви" и в подавляющем большинстве ранее не экспонировавшиеся.

Уникальный по своему географическому охвату иконописный проект знакомит как с традиционными стилями и направлениями в современной иконописи, так и новыми подходами к интерпретации образа в христианском искусстве.

Организаторы выставки - Содружество в поддержку современной христианской культуры "Артос" (Москва), Национальный художественный музей Республики Беларусь и Всехсвятский приход г. Минска.

Место: Национальный художественный музей, ул. Ленина, 20.

Время: с 11.00 до 19.00.

Стоимость: Br6.

День проведем в колядных забавах

Рождественский праздник для детей и взрослых "Калядныя забавы" пройдет в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси 6 января.

Программа рассчитана на несколько часов и включает игры, шутки, конкурсы. Перед гостями выступит танцевальный ансамбль "Фламея", инструментальный ансамбль "Гармоник Стайл". Маленьких посетителей с праздниками поздравят Дед Мороз и Снегурочка, неутомимые ведущие познакомят собравшихся с колядными традициями и обычаями.

Самые ловкие смогут преодолеть колядную полосу препятствий, показать класс в перетягивании каната, беге на ходулях и битве мешками на колодках. Для самых смелых и метких будет организовано фехтование на безопасном оружии, метание дротиков. Актеры театральной постановки "Веселые колядовщики" научат петь колядные песни и колядовать.

Предусмотрена работа фотозон, гостям предложат сделать снимок с благородным оленем и мудрой совой. В оранжерее тропических растений в 14.00 пройдет экскурсия "Растительный мир Рождества".

Завершит вечер файер-шоу "Рождественские огни".

Место: Центральный ботанический сад, ул. Сурганова, 2В.

Время: с 13.00 до 16.00.

Стоимость: Br6. Бесплатный вход для детей в возрасте до 6 лет, инвалидов всех групп, военнослужащих срочной военной службы, членов многодетных семей (при наличии удостоверения и паспорта).

Посмотрим историю о волшебных спичках

Театр Mimoza представляет рождественский мюзикл для всей семьи "Волшебные спички" по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена.

С помощью волшебных спичек можно перемещаться из одной сказки в другую. В поисках тепла маленькая девочка зажигает спичку, чтобы согреться, и мечтает о том, чтобы у нее тоже была настоящая семья, как у многих детей… Неожиданно девочка попадает в сказку, а там свои законы и правила. Оказывается, волшебные спички в опасности. За ними охотятся Кощей, Кикимора и Чертовский, чтобы властвовать во всех сказках и творить свои злодеяния. Справиться с ними крайне сложно.

Место: КЗ "Минск", ул. Октябрьская, 5.

Время: 12.00, 15.00, 18.00.

Стоимость: от Br6 до Br8.

Вечером будем ждать "Ночь перед Рождеством"

Накануне одного из самых необычных праздников Театр эстрады приглашает на новогоднюю шоу-программу "Ночь перед Рождеством".

Действие постановки происходит в одной из тысяч деревень, которые живут и процветают на просторах Беларуси, России или Украины. В каждой из таких деревень издавна отмечается главный праздник зимы - Колядки. Режиссер, намеренно не указывая точное место событий, помещает зрителя и всех артистов в настоящий колорит славянских деревень, где все в округе знают друг друга, где вечера заканчиваются под окном на лавочке с душевными песнями и разговорами. И, конечно, не обходится без волшебства и мистики, так характерных для праздника Коляд: на сцене то и дело появляются черти, которых песнями, танцами, "с ворожбой да дружненько" пытаются прогнать жители деревни. К слову, эти самые черти и начинают программу, медленно смахивая снег с экрана, на котором появляется название шоу - "Ночь перед Рождеством". С неугомонными песнями и плясками, в ярких костюмах, с возгласами "Пришла Коляда - открывай ворота!" на сцену, будто со страниц народных сказок, врывается коляда - артисты шоу "Аллюр" и балет театра. Все постепенно превращается в большое действо, и буквально с первых минут забываешь, что находишься в концертном зале, а не на шумной красочной ярмарке.

Народный колорит и современный быт, противостояние деревенских и городских, банька, душевные девичьи гадания на суженого, актуальные шутки нашей современной жизни, подающиеся характерным сельским говором, яркие сюжетные зарисовки с интересными деревенскими персонажами сразу включают зрителя в ту игру, которую предлагает режиссер. Также в шоу много песен, танцев и разговоров о самом главном.

Показы пройдут 5 и 6 января.

Место: Молодежный театр эстрады, ул. Московская, 18а.

Время: 19.00.

Стоимость: от Br13 до Br18.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 января

Фарфоровое утро

Выставка кукол "Хрупкие мечты" проходит в Музее современного изобразительного искусства с 23 декабря по 1 февраля.

Читая о фарфоровых куклах, стоит помнить, что это особенная игрушка. С такими дети не играются, ведь они очень дороги по стоимости и очень хрупкие по конструкции. Как правило, истинные ценители ставят их на видное место, периодически любуясь и даже общаясь с ними.

В современных домах зарубежья сложно представить себе гостиную комнату без фарфоровой куклы. Именно этим авторская кукла и отличается от обычной - своим предназначением. Авторские куклы словно живые, стоит только заглянуть им в глаза, сразу чувствуется какая-то непреодолимая сила. Каждый автор, занимаясь подобным ремеслом, спустя некоторое время получает неоценимый опыт. С опытом приходит и почерк, который не спутать ни с каким другим. Эксперты в области авторских кукол безошибочно определяют создателя, взглянув на произведение даже мимолетно. Современные технологии помогают авторам добиваться большей прочности и устойчивости.

На выставке будет представлено около 50 кукол известных мировых мастеров: Fayzah Spanos, Christine Orange, Donna RuBert, Adora, HildeGard GunZel, Martha Pineiro. В выставке примут участие работы художников семьи Ивановых и С.Римашевского.

Место: Музей современного изобразительного искусства, пр. Независимости, 47.

Время: с 11.00.

Стоимость: Br6, льготный - Br3.

Днем отправимся в "Город счастливых людей"

В этот светлый воскресный день в Центральном детском парке имени М.Горького пройдет массовый праздник - рождественский фестиваль семьи "Город счастливых людей". Это событие уже стало доброй традицией для Минска.

Мероприятие является благотворительным для жителей и гостей столицы. С каждым годом все больше людей приходит принять участие в этом фестивале. Девиз остается неизменным, потому что организаторы искренне верят в то, что счастье доступно каждому. В этом году создатели фестиваля дадут возможность участникам узнать "Что же все-таки такое Рождество".

И для того, чтобы праздник был запоминающимся, веселым, атмосферным и настоящим, на территории парка будет расположено множество островков, таких как фанты, настольные игры, городки, попади в цель, угощения, hand-made, библейская викторина и другие. Островки предусмотрены для людей всех возрастов. Все желающие могут не только развлечься, но и выиграть призы. Любители активного отдыха смогут поиграть в зимний флорбол.

Особенностью фестиваля в этом году будет наличие палатки на 300 человек, так что холод не страшен. Именно здесь будет находиться сцена, с которой прозвучат слова поздравления и вдохновения. Приглашенные гости выступят со своей программой, которая не оставит никого равнодушным, а наоборот наполнит праздник семейной атмосферой. Внутри палатки также будут располагаться некоторые островки.

Во время фестиваля семьи также пройдут социальные акции: вручение подарков многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами.

Место: Центральный детский парк им. Максима Горького, ул. Фрунзе, 2.

Время: с 13.00 до 17.00.

Стоимость: вход свободный.

Вечером посмотрим финал Рождественского турнира любителей хоккея на приз Президента

ХIV Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь проходит на льду "Чижовка-Арены" с 4 по 7 января.

Первой в Минск прилетела сборная Объединенных Арабских Эмиратов, которая в прошлом году заняла третье место. Сильный состав на предстоящем турнире ожидается у чешских хоккеистов, в предварительной заявке которых пятикратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпиады в Турине Давид Выборны, бронзовый призер зимних Игр в Альбервиле Радек Тоупал и олимпийский чемпион 1998 года в Нагано, двукратный чемпион мира Давид Моравец.

Впервые на Рождественском турнире сыграет сборная Китая, которая выступит на предварительной стадии в группе А со Швейцарией, ОАЭ и хоккейной командой Президента Беларуси. Знаменитый канадский нападающий Фил Эспозито станет специальным гостем Рождественского турнира. Легенда мирового хоккея приедет в Минск по приглашению сборной Китая.

Расписание турнира:

4 января

Группа А: Швейцария - Китай (12.30; малая площадка), Беларусь - ОАЭ (19.00; большая площадка).

Группа В: Сборная Балкан - Россия (13.00; большая площадка), Швеция - Чехия (19.30; малая площадка).

5 января

Группа А: Швейцария - ОАЭ (12.30; малая площадка), Беларусь - Китай (19.00; большая площадка).

Группа В: Чехия - Балканы (14.00; большая площадка), Швеция - Россия (19.30; малая площадка).

6 января

Группа А: Китай - ОАЭ (13.00; большая площадка), Беларусь - Швейцария (19.00; большая площадка).

Группа В: Швеция - Балканы (12.30; малая площадка), Чехия - Россия (19.30; малая площадка).

7 января

Матч за 3-е место (13.00). Финал (18.00).

В ходе турнира участников и гостей соревнований ожидают также развлекательная и туристическая программы.

Место: "Чижовка-Арена", ул. Ташкентская, 19.

Время: 18.00.

Стоимость: бесплатно.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Культурно-массовое мероприятие "Рождество Христово" в Озерце

Рождество Христово - один из наиболее радостных и торжественных праздников народного календаря. Оно относится к великим церковным праздникам. С Рождества у христиан начинался период развлечений, танцев, игрищ.

Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта (д. Озерцо, Минский район) приглашает всех желающих отпраздновать семейный праздник Рождество Христово. Вас будут ждать народная батлейка, мастер-класс по изготовлению кукол-мотанак, рассказ про традиционные блюда на рождественском столе, мастер-класс по изготовлению оберегов из соломки, мастер-класс по народным танцам, играм и пению. Кроме того, вы сможете приобрести сувениры от народных мастеров и посетить "Белорусский трактир".

Коляды в Раубичах

Музей белорусского народного искусства в Раубичах приглашает отпраздновать светлый праздник Рождества.

Дед Мороз, Санта Клаус, святой Николай, Зюзя - существует множество вариаций названий символов праздника Рождества во всем мире. В Беларуси свои богатые традиции этого праздника, уникальные и неповторимые. Музей белорусского народного искусства в Раубичах приглашает познакомиться с традиционным колядованием в детской новогодней программе "На Каляды ў музей!".

Программа включает экскурсию по музею, мастер-класс по соломоплетинию и встречу с колядовщиками, которые споют новогодние и колядные песни. Кроме того, каждый участник сможет научиться танцам и традиционным новогодним играм.

Рождественская литургия в Гомеле пройдет с сурдопереводом

Ночная Божественная литургия с сурдопереводом будет совершена 7 января в праздник Рождества Христова в Петро-Павловском кафедральном соборе Гомеля. Ее возглавит епископ Гомельский и Жлобинский Стефан.

Совершение литургии с сурдопереводом уже стало традицией в Гомельской епархии. Духовенство задумалось о такой практике не случайно: среди прихожан немало людей с ограниченными возможностями, и до каждого из них священнослужители призваны донести смысл молитвы. Слабослышащие верующие на таких литургиях могут исповедоваться на языке жестов и принять полноценное участие в богослужении.-0-

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афиша, выставка, Минск, музей, праздник, Рождество, спорт, театр, хоккей
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