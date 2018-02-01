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Куда сходить в Минске в выходные: парк волшебных фонарей, ожившие книги и шоу иллюзионистов

Регионы 01.02.2018 | 17:01

Не зря говорят, что в феврале зима с весной встречаются. День становится заметно длиннее, воздух по-весеннему свеж, снова хочется везде успеть, все увидеть, попробовать, испытать на себе… А тем временем Афиша выходного дня уже приготовила для своих читателей свежее меню развлечений. Вы сможете побродить по старой Англии и увидеть, как оживают книги, побывать на захватывающем шоу иллюзионистов и затеряться в парке волшебных фонарей, научиться готовить индийские блюда и оценить фильм белорусского режиссера. Застоличная афиша приглашает на банный чемпионат в Полоцком районе и выставку "ROBO ART" в Витебске.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес:afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 3 февраля

Утро в старой Англии

Национальный исторический музей Республики Беларусь приглашает субботним утром посетить выставку "Great Britain" и перенестись в старую добрую Англию. Это совместный образовательный проект художницы Антонины Петриковской и музея, где через картины, музейные предметы, книжные издания можно узнать больше о Великобритании, ее истории, культуре и искусстве.

Пейзажи Антонины Петриковской выполнены в реалистической манере, но при этом удивительно романтичны и поэтичны по настроению, полны света и воздуха, любви к старой Англии, где у каждого камня, дерева, травинки есть какая-то своя история.

Особенность выставки "Great Britain" состоит в том, что некоторые картины можно будет увидеть только один раз - на выставке: художница намеревается подарить часть картин британской организации National Trust, которая занимается сохранением исторических зданий, памятников и мест Великобритании.

15 февраля посетители выставки будут иметь возможность встретиться и поговорить о Великобритании с английским поэтом Стивеном Джеймсом Ридом, рукопись поэзии которого будет представлена в экспозиции.

Место: ул. К.Маркса, 12.

Время: с 10.00 до 19.00.

Стоимость: для взрослых осмотр экспозиции - Br7, экскурсия - Br7; для студентов дневной формы обучения осмотр экспозиции - Br5,5, экскурсия - Br5,5; для школьников и учащихся ссузов осмотр экспозиции - Br4, экскурсия - Br4.

День на белорусском фильме "В личное пространство вход воспрещен"

Фильм белорусского режиссера Александры Бутор "В личное пространство вход воспрещен" будет идти с 1 по 14 февраля в Минске в девяти кинотеатрах, а также в Гомеле, Гродно и Бресте.

Команда Александры Бутор работает над продвижением картины на зарубежном кинопространстве. Готовы английские и литовские субтитры - фильм отправится к прокатчикам Польши, Чехии, Германии и Литвы, а также на международные кинофорумы.

Кадр из фильма
Кадр из фильма

Над сценарием работали Юлия Гирель и Александра Бутор. Это история о том, как человек из-за своих детских комплексов, став взрослым, боится рискнуть и открыться жизни. У него много комплексов, но как только он решается на один простой шаг за пределы своего "личного пространства", то в его жизни все меняется к лучшему. По словам режиссера, эта серьезная тема, поданная в легкой форме.

В фильме "В личное пространство вход воспрещен", который стал первым продюсерским проектом Александры Бутор, заняты известные белорусские актеры Сергей Жбанков, Анна Полупанова. Главного героя играет молодой актер Эрик Абрамович, его партнерша - актриса театра кукол Любовь Клок.

Место: кинотеатры Минска.

Стоимость: от Br5.

Вечер на шоу невероятных иллюзионистов мира

Шоу "Иллюзионисты", которое объехало 200 городов в 25 странах, впервые покажут в Минске 1-4 февраля.

Премьера шоу состоялась в 2012 году на сцене Сиднейской оперы в Австралии. С тех пор были установлены рекордные кассовые сборы в Сиднее, Мельбурне, Лондоне и Мехико. После оглушительного успеха в США, Австралии, Канаде и Великобритании шоу "Иллюзионисты" продолжает покорять Европу.

Участники шоу
Участники шоу

"Иллюзионисты" были созданы командой опытных продюсеров во главе с Саймоном Пейнтером и Тимом Лоусоном. В шоу участвуют от пяти до восьми иллюзионистов. В новой версии "Иллюзионистов" примут участие: фальсификатор Джеймс Мор, великий маг Луиш де Матош, алхимик Леонардо Бруно, незабываемый Энзо, мастер побега Эндрю Бассо, манипулятор Ю Хо-Джин и фокусница Жозефин Ли. Каждый обладает незаурядными способностями. В лучших традициях Гудини и Копперфильда шоу наполнено изощренной магией, смертельно опасными трюками и загадками для ума.

Место: ул. Ташкентская, 19 ("Чижовка-Арена").

Время: 15.00 и 20.00.

Стоимость: от Br44,1 до Br122,5.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 февраля

Утро на интерактивной экскурсии "Ожившие книги"

Быть волшебником мечтает каждый. И каждый может им стать, взяв в руки удивительную 4D-книгу с дополненной реальностью. Теперь такую чудо-книгу можно повстречать в Национальной библиотеке во время интерактивной экскурсии "Ожившие книги".

Во время познавательно-увлекательного путешествия вы узнаете, как устроена библиотека, как развивалась и менялась книга - от рукописи до современного 4D-издания, сможете выбрать и заказать любимые книги, а затем проследить за их доставкой из хранилища-кристалла.

Вас ждет встреча с книгой-малышкой и книгой-гигантом, но главное - вы увидите, как на страницах "оживают" герои 4D-книг. С помощью электронных планшетов сможете оживить книги с дополненной реальностью и погрузиться в мир волшебства.

Приятным завершением встречи станет подъем на обзорную площадку библиотеки, откуда открывается прекрасный вид на столицу с высоты 73 м.

Запись на экскурсию: вторник - воскресенье с 10.00 до 18.00. Телефоны: (8 017) 293 29 66, 293 28 53.

Место: пр-т Независимости, 116.

Время: с 10.00 до 18.00.

Стоимость: группа до 10 человек - Br40. Для группы до шести человек, в состав которой входят хотя бы один взрослый и двое детей до 16 лет, можно получить семейный билет за Br26.

День на мастер-классе индийской кухни

Как известно, самые запоминающиеся сюрпризы - приготовленные своими руками.

Индийский культурный центр приглашает в воскресенье на мастер-класс по приготовлению блюд индийской кухни. Вы сможете не только интересно провести время, отведать экзотическую кухню, но и обучиться приготовлению новых блюд.

В меню мастер-класса: алу паратха - индийские лепешки из пшеничной муки с начинкой из картофеля со специями; панир паратха - индийские лепешки из пшеничной муки с начинкой из адыгейского сыра со специями; ачар - индийские соленья.

Мастер-класс проведет директор Индийского культурного центра, уроженец Индии Каран Паракх. Количество мест ограничено.

Место: ул. Репина, 4, пом. 472.

Время: 15.30-17.30.

Стоимость: Br25.

Вечер в "Парке волшебных фонарей"

Удивительная экспозиция в виде световых диодных инсталляций представлена в столичном парке Dreamland.

Более 40 различных композиций расположено по всему парку. Вы увидите аллею из светящихся алых сердец, разноцветные зонтики, стаю голубых дельфинов, карету из тыквы с лошадьми, вулкан, жирафов и даже Эйфелеву башню.

Фигуры зажигаются в 16.30.

Место: ул. Орловская, 80.

Время: 16.30-23.30.

Стоимость: Br10 - полный, Br6 - студенческий, Br4 - школьный.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Банный чемпионат в Полоцком районе

Приверженцы здорового образа жизни соберутся на открытом банном чемпионате в Полоцком районе.

Традиционное оздоровительное мероприятие пройдет на базе агроэкоусадьбы "Каноши" в одноименной деревне 3 февраля. К испытаниям горячим паром и березовыми вениками допускаются только имеющие трехлетний стаж и страховой полис парильщики старше 18 лет. Состояние их здоровья должно быть подтверждено медицинской справкой.

Фото из архива
Фото из архива

Программа состязаний включает моржевание (погружение в ледяную воду) и конкурс рыбалки. Состав команд нынешнего чемпионата расширен до пяти человек: двое мужчин и две женщины будут бороться за победу в банном конкурсе, еще один представитель демонстрировать мастерство рыбной ловли.

А тех, кто не рискнет побороться в основных конкурсах чемпионата, приглашают блеснуть творческими способностями и продемонстрировать силу в спортивно-развлекательной программе.

Выставка "ROBO ART" в Витебске

В музее истории частного коллекционирования в Витебске по 16 марта проходит выставка "ROBO ART".

"ROBO ART" - это модели роботов, оружия, автомобилей и космической техники, выполненные в виде дизайнерских произведений ручной работы. Экспозиция насчитывает более 70 экспонатов различного размера, среди которых есть статичные и движущиеся модели.

Выполненные в стиле стимпанк роботы напоминают иллюстрации к произведениям футуристов-фантастов начала прошлого века. Сходство достигается за счет дизайна внешности и составных частей, которые использовались при сборке. А вот из чего сделаны роботы, посетителям предстоит догадаться самим.-0-

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Теги
афиша, Беларусь, выставка, досуг, отдых, развлечения
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