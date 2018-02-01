Куда сходить в Минске в выходные: парк волшебных фонарей, ожившие книги и шоу иллюзионистов

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
02 февраля 2018, Пт
+1°C
Сплошная облачность
EUR 2.4507
USD 1.9756
RUB 3.5114
Главное
Александр Лукашенко и Андрей Швед Кристальная честность экспертов и раскрытое дело прошлых лет - Лукашенко обсудил со Шведом развитие Госкомитета судэкспертиз
Президент
"Стесняться старого нечего" - Лукашенко подчеркивает особую роль КГБ в обеспечении безопасности страны
Президент
Утверждена государственная инвестпрограмма на 2018 год
Президент
В ПВТ прошел круглый стол ИТ-сообщества, Генпрокуратуры и силовых ведомств
Общество
Лучшие фото БЕЛТА в январе
Культура
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Лос-Анджелесе 12-летняя девочка открыла стрельбу в школе
00:18 В мире
В Солигорске столкнулись грузовик и легковушка - двое погибших
Вчера 22:35 Происшествия
Бывший тренер футбольной сборной Беларуси Бернд Штанге стал наставником сборной Сирии
Вчера 21:45 Спорт
РЕПОРТАЖ: "Взгляд в будущее": показ белорусской одежды из белорусских тканей
Вчера 21:40 Экономика
В Анкаре прогремел мощный взрыв в налоговой инспекции
Вчера 21:30 В мире
Работа некоторых пригородных автобусных маршрутов в Минске изменится с 6 февраля
Вчера 21:24 Регионы
Стрельба в школе Лос-Анджелеса: пострадали два ученика
Вчера 21:24 В мире
ООН возобновила поставки помощи в Сирию из Турции
Вчера 21:18 В мире
ФОТОФАКТ: В Могилеве выбирали, кто из красавиц пройдет в финал конкурса "Мисс Беларусь-2018"
Вчера 21:08 Регионы
Nintendo снимет фильм по мотивам видеоигр Super Mario
Вчера 20:55 Калейдоскоп
БГК им. Мешкова в домашнем матче SEHA-лиги сыграл вничью с "Вардаром"
Вчера 20:49 Спорт
Арт-проект "Стол" покажут белорусскому зрителю
Вчера 20:30 Культура
Брестская таможня отмечает увеличение транзитных перевозок
Вчера 20:01 Регионы
Андрейченко и Турчин назначены уполномоченными представителями главы государства в Витебской и Гомельской областях
Вчера 19:41 Президент
Госстандарт открыл инфолинию
Вчера 19:14 Общество
В Беларуси снижены цены на 117 наименований зарубежных лекарств
Вчера 19:05 Общество
Гран-при фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm у ленты из США
Вчера 18:52 Культура
В Байнете создана платформа по финансовому оздоровлению предприятий
Вчера 18:51 Экономика
РЕПОРТАЖ: Путешествие в мир иллюзии: не моргайте, а то все пропустите
Вчера 18:51 Культура
Дело об убийстве в 2009 году жительницы Могилевской области направлено в Верховный суд
Вчера 18:38 Происшествия
Все новости
Сюжеты
Кадровые решения Президента Кадровые решения Президента
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Посевная кампания Посевная кампания
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Куда сходить в Минске в выходные: парк волшебных фонарей, ожившие книги и шоу иллюзионистов

Регионы 01.02.2018 | 17:01

Не зря говорят, что в феврале зима с весной встречаются. День становится заметно длиннее, воздух по-весеннему свеж, снова хочется везде успеть, все увидеть, попробовать, испытать на себе… А тем временем Афиша выходного дня уже приготовила для своих читателей свежее меню развлечений. Вы сможете побродить по старой Англии и увидеть, как оживают книги, побывать на захватывающем шоу иллюзионистов и затеряться в парке волшебных фонарей, научиться готовить индийские блюда и оценить фильм белорусского режиссера. Застоличная афиша приглашает на банный чемпионат в Полоцком районе и выставку "ROBO ART" в Витебске.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес:afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 3 февраля

Утро в старой Англии

Национальный исторический музей Республики Беларусь приглашает субботним утром посетить выставку "Great Britain" и перенестись в старую добрую Англию. Это совместный образовательный проект художницы Антонины Петриковской и музея, где через картины, музейные предметы, книжные издания можно узнать больше о Великобритании, ее истории, культуре и искусстве.

Пейзажи Антонины Петриковской выполнены в реалистической манере, но при этом удивительно романтичны и поэтичны по настроению, полны света и воздуха, любви к старой Англии, где у каждого камня, дерева, травинки есть какая-то своя история.

Особенность выставки "Great Britain" состоит в том, что некоторые картины можно будет увидеть только один раз - на выставке: художница намеревается подарить часть картин британской организации National Trust, которая занимается сохранением исторических зданий, памятников и мест Великобритании.

15 февраля посетители выставки будут иметь возможность встретиться и поговорить о Великобритании с английским поэтом Стивеном Джеймсом Ридом, рукопись поэзии которого будет представлена в экспозиции.

Место: ул. К.Маркса, 12.

Время: с 10.00 до 19.00.

Стоимость: для взрослых осмотр экспозиции - Br7, экскурсия - Br7; для студентов дневной формы обучения осмотр экспозиции - Br5,5, экскурсия - Br5,5; для школьников и учащихся ссузов осмотр экспозиции - Br4, экскурсия - Br4.

День на белорусском фильме "В личное пространство вход воспрещен"

Фильм белорусского режиссера Александры Бутор "В личное пространство вход воспрещен" будет идти с 1 по 14 февраля в Минске в девяти кинотеатрах, а также в Гомеле, Гродно и Бресте.

Команда Александры Бутор работает над продвижением картины на зарубежном кинопространстве. Готовы английские и литовские субтитры - фильм отправится к прокатчикам Польши, Чехии, Германии и Литвы, а также на международные кинофорумы.

Кадр из фильма
Кадр из фильма

Над сценарием работали Юлия Гирель и Александра Бутор. Это история о том, как человек из-за своих детских комплексов, став взрослым, боится рискнуть и открыться жизни. У него много комплексов, но как только он решается на один простой шаг за пределы своего "личного пространства", то в его жизни все меняется к лучшему. По словам режиссера, эта серьезная тема, поданная в легкой форме.

В фильме "В личное пространство вход воспрещен", который стал первым продюсерским проектом Александры Бутор, заняты известные белорусские актеры Сергей Жбанков, Анна Полупанова. Главного героя играет молодой актер Эрик Абрамович, его партнерша - актриса театра кукол Любовь Клок.

Место: кинотеатры Минска.

Стоимость: от Br5.

Вечер на шоу невероятных иллюзионистов мира

Шоу "Иллюзионисты", которое объехало 200 городов в 25 странах, впервые покажут в Минске 1-4 февраля.

Премьера шоу состоялась в 2012 году на сцене Сиднейской оперы в Австралии. С тех пор были установлены рекордные кассовые сборы в Сиднее, Мельбурне, Лондоне и Мехико. После оглушительного успеха в США, Австралии, Канаде и Великобритании шоу "Иллюзионисты" продолжает покорять Европу.

Участники шоу
Участники шоу

"Иллюзионисты" были созданы командой опытных продюсеров во главе с Саймоном Пейнтером и Тимом Лоусоном. В шоу участвуют от пяти до восьми иллюзионистов. В новой версии "Иллюзионистов" примут участие: фальсификатор Джеймс Мор, великий маг Луиш де Матош, алхимик Леонардо Бруно, незабываемый Энзо, мастер побега Эндрю Бассо, манипулятор Ю Хо-Джин и фокусница Жозефин Ли. Каждый обладает незаурядными способностями. В лучших традициях Гудини и Копперфильда шоу наполнено изощренной магией, смертельно опасными трюками и загадками для ума.

Место: ул. Ташкентская, 19 ("Чижовка-Арена").

Время: 15.00 и 20.00.

Стоимость: от Br44,1 до Br122,5.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 февраля

Утро на интерактивной экскурсии "Ожившие книги"

Быть волшебником мечтает каждый. И каждый может им стать, взяв в руки удивительную 4D-книгу с дополненной реальностью. Теперь такую чудо-книгу можно повстречать в Национальной библиотеке во время интерактивной экскурсии "Ожившие книги".

Во время познавательно-увлекательного путешествия вы узнаете, как устроена библиотека, как развивалась и менялась книга - от рукописи до современного 4D-издания, сможете выбрать и заказать любимые книги, а затем проследить за их доставкой из хранилища-кристалла.

Вас ждет встреча с книгой-малышкой и книгой-гигантом, но главное - вы увидите, как на страницах "оживают" герои 4D-книг. С помощью электронных планшетов сможете оживить книги с дополненной реальностью и погрузиться в мир волшебства.

Приятным завершением встречи станет подъем на обзорную площадку библиотеки, откуда открывается прекрасный вид на столицу с высоты 73 м.

Запись на экскурсию: вторник - воскресенье с 10.00 до 18.00. Телефоны: (8 017) 293 29 66, 293 28 53.

Место: пр-т Независимости, 116.

Время: с 10.00 до 18.00.

Стоимость: группа до 10 человек - Br40. Для группы до шести человек, в состав которой входят хотя бы один взрослый и двое детей до 16 лет, можно получить семейный билет за Br26.

День на мастер-классе индийской кухни

Как известно, самые запоминающиеся сюрпризы - приготовленные своими руками.

Индийский культурный центр приглашает в воскресенье на мастер-класс по приготовлению блюд индийской кухни. Вы сможете не только интересно провести время, отведать экзотическую кухню, но и обучиться приготовлению новых блюд.

В меню мастер-класса: алу паратха - индийские лепешки из пшеничной муки с начинкой из картофеля со специями; панир паратха - индийские лепешки из пшеничной муки с начинкой из адыгейского сыра со специями; ачар - индийские соленья.

Мастер-класс проведет директор Индийского культурного центра, уроженец Индии Каран Паракх. Количество мест ограничено.

Место: ул. Репина, 4, пом. 472.

Время: 15.30-17.30.

Стоимость: Br25.

Вечер в "Парке волшебных фонарей"

Удивительная экспозиция в виде световых диодных инсталляций представлена в столичном парке Dreamland.

Более 40 различных композиций расположено по всему парку. Вы увидите аллею из светящихся алых сердец, разноцветные зонтики, стаю голубых дельфинов, карету из тыквы с лошадьми, вулкан, жирафов и даже Эйфелеву башню.

Фигуры зажигаются в 16.30.

Место: ул. Орловская, 80.

Время: 16.30-23.30.

Стоимость: Br10 - полный, Br6 - студенческий, Br4 - школьный.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Банный чемпионат в Полоцком районе

Приверженцы здорового образа жизни соберутся на открытом банном чемпионате в Полоцком районе.

Традиционное оздоровительное мероприятие пройдет на базе агроэкоусадьбы "Каноши" в одноименной деревне 3 февраля. К испытаниям горячим паром и березовыми вениками допускаются только имеющие трехлетний стаж и страховой полис парильщики старше 18 лет. Состояние их здоровья должно быть подтверждено медицинской справкой.

Фото из архива
Фото из архива

Программа состязаний включает моржевание (погружение в ледяную воду) и конкурс рыбалки. Состав команд нынешнего чемпионата расширен до пяти человек: двое мужчин и две женщины будут бороться за победу в банном конкурсе, еще один представитель демонстрировать мастерство рыбной ловли.

А тех, кто не рискнет побороться в основных конкурсах чемпионата, приглашают блеснуть творческими способностями и продемонстрировать силу в спортивно-развлекательной программе.

Выставка "ROBO ART" в Витебске

В музее истории частного коллекционирования в Витебске по 16 марта проходит выставка "ROBO ART".

"ROBO ART" - это модели роботов, оружия, автомобилей и космической техники, выполненные в виде дизайнерских произведений ручной работы. Экспозиция насчитывает более 70 экспонатов различного размера, среди которых есть статичные и движущиеся модели.

Выполненные в стиле стимпанк роботы напоминают иллюстрации к произведениям футуристов-фантастов начала прошлого века. Сходство достигается за счет дизайна внешности и составных частей, которые использовались при сборке. А вот из чего сделаны роботы, посетителям предстоит догадаться самим.-0-

﻿
Теги
афиша, Беларусь, выставка, досуг, отдых, развлечения
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4507 BYN 2.455 BYN 2.457 BYN
USD
1.9756 BYN 1.974 BYN 1.977 BYN
RUB
3.5114 BYN 3.512 BYN 3.52 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Суперфокусы бродвейского шоу "Иллюзионисты" в Минске
Все видео

Фотоновости

В Могилеве выбирали, кто из красавиц пройдет в финал конкурса "Мисс Беларусь-2018"
Все фото

Инфографика

Новые размеры минимальных потребительских бюджетов В Беларуси установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов (МПБ) для разных социально-демографических групп.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Юрий Сенько Лукашенко обсудил с Сенько сотрудничество с Россией в таможенной сфере
Андрейченко и Турчин назначены уполномоченными представителями главы государства в Витебской и Гомельской областях
Подписан указ о создании инкассаторской компании "Белинкасгрупп"
Политика
Андрей Дапкюнас и Мэри Элизабет Флорес Флейк. Фото МИД Беларусь выступила с инициативой о признании в ООН роли Международной ассоциации постоянных представителей
Дальнейшие шаги по обмену удерживаемыми лицами обсуждались на заседании ТКГ в Минске
Следующее заседание группы по урегулированию ситуации на востоке Украины запланировано на 14 февраля
Экономика
Фото из архива Беларусь в 2018 году должна экспортировать фармпродукции на $200 млн
РЕПОРТАЖ: "Взгляд в будущее": показ белорусской одежды из белорусских тканей
В Байнете создана платформа по финансовому оздоровлению предприятий
Происшествия
Фото МЧС Две женщины пострадали в аварии с легковушкой и микроавтобусом в Минске
В Солигорске столкнулись грузовик и легковушка - двое погибших
Дело об убийстве в 2009 году жительницы Могилевской области направлено в Верховный суд
Общество
Анатолий Калинин. Фото из архива Беларусь и Huawei планируют реализовать совместный проект по поставке сетевых решений для медицины
Госстандарт открыл инфолинию
В Беларуси снижены цены на 117 наименований зарубежных лекарств
Спорт
Группа белорусских спортсменов отправилась на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхан
Бывший тренер футбольной сборной Беларуси Бернд Штанге стал наставником сборной Сирии
БГК им. Мешкова в домашнем матче SEHA-лиги сыграл вничью с "Вардаром"
Технологии
Во время встречи. Фото Минсвязи Беларусь и Казахстан обсудили перспективы сотрудничества в области связи и информатизации
Amazon назван самым дорогим брендом в мире по версии Brand Finance
В Китае насчитывается 772 млн пользователей интернета
Культура
РЕПОРТАЖ: Путешествие в мир иллюзии: не моргайте, а то все пропустите
Арт-проект "Стол" покажут белорусскому зрителю
Гран-при фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm у ленты из США
В мире
В Боливии из-за наводнений пострадали 50 тыс. семей
В Лос-Анджелесе 12-летняя девочка открыла стрельбу в школе
В Анкаре прогремел мощный взрыв в налоговой инспекции
Калейдоскоп
Гороскоп на февраль 2018 года
Nintendo снимет фильм по мотивам видеоигр Super Mario
В клипе Бузовой снялся "самый красивый преступник" Джереми Микс
Все круглые столы
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
"Магазинные торты я не ем!"
Характер на кончиках пальцев
Поручись за меня
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритеты и перспективы
Владимир МОНЗУЛЬ. Мирный атом в БССР
Ольга НОВИКОВА, Владимир НОВИКОВ. Хронополитика: концептуальные основания и социальная практика
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия