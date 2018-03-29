Куда сходить в Минске в выходные: пасхальные мастер-классы, планета роборазвлечений и "30 дней на велосипеде"

Как выглядит изнутри Большой театр оперы и балета, с чего начинается "Букварь" и зачем нужно знать "Спортивный алфавит"? Какие загадки таит в себе Вселенная цивилизации Майя, правда ли, что смех продлевает жизнь, и сколько всего языков существует на нашей планете? Любознательные читатели "Афиши" смогут отыскать ответы на эти вопросы уже в предстоящие выходные. А заодно присоединиться к акции "30 дней на велосипеде" и узнать, что удивляет американцев в велосипедном движении Беларуси. И, конечно, прочувствовать атмосферу праздника светлой Пасхи, посетив мастер-классы и ярмарку авторских подарков.

Застоличная афиша приглашает на "Вербное воскресенье" в д.Озерцо, фестиваль клоунов в Бобруйске и выставку-ярмарку "Копыльскі кiрмаш".

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 31 марта

Утро проводим на выставках

Дать старт выходным Афиша предлагает на трех выставках, которые придутся по вкусу театралам, спортсменам и книголюбам.

В галерее "Университет культуры" проходит выставка "Театр. Inside" к 85-летию академического Большого театра оперы и балета Беларуси. В экспозицию "Театр. Inside" включены эскизы костюмов и декораций, сценические наряды, афиши и постеры, театральная бутафория и фотографии, которые представляют новейшую историю Большого театра Беларуси.

Познакомиться с выставкой с 28 марта до 10 апреля смогут все желающие, вход на выставку свободный. После завершения выставки в галерее "Университет культуры" экспонаты переедут в Национальную библиотеку Беларуси, а позже она будет представлена в самом Большом театре.

Экспонируется серия эскизов и костюмов к операм "Аида" и "Набукко" Джузеппе Верди, балетам "Любовь и Смерть" Полада Бюльбюль оглы и "Сонеты" на музыку Питера Уорлока и Ральфа Воана-Уильямса. В отдельном зале представлена яркая визуальная информация о спектаклях Большого театра Беларуси, которые были удостоены высоких государственных наград: оперы "Седая легенда" Дмитрия Смольского и "Царская невеста" Николая Римского-Корсакова, балеты "Витовт" Вячеслава Кузнецова и "Маленький принц" Евгения Глебова.

Авторы нового балета белорусского композитора Вячеслава Кузнецова "Анастасия", премьера которого состоится в следующем сезоне, приоткрыли завесу тайны - посетители выставки увидят эскизы костюмов к этому спектаклю.

Работа с детьми - будущим поколением театральных зрителей - важнейшая часть деятельности белорусского Большого театра. Поэтому отдельный зал галереи посвящен детскому репертуару. Маленькие зрители смогут увидеть костюмы, бутафорию и красочные афиши к спектаклям "Винни-Пух" и "Айболит", "Волшебная музыка", "Терем-Теремок" и т.д.

Место: пл.Октябрьская, 1.

Время: 10.00-20.00.

Стоимость: бесплатно.

В филиале Национального исторического музея Республики Беларусь "Дом-музей I съезда РСДРП" с 23 марта по 22 апреля проходит выставка "Спортивный алфавит".

На протяжении десятилетий вместе с развитием спортивных игр развивалась и культура поддержки команд и национальных сборных. Флаги, шарфы, песни, гимны - без этого сейчас невозможно себе представить ни один спортивный матч или состязание.

На выставке "Спортивный алфавит" посетители смогут познакомиться не только с непосредственно спортивной атрибутикой (шарфы, флаги, программки, значки, спортивная форма, автографы и т.д.) некоторых видов спорта, но и с иными спортивными коллекциями.

Среди экспонатов: первые футбольные программки независимой Республики Беларусь, автографы Франца Бекенбауэра, Александра Андриевского, Глена Хенлона и других известных спортсменов, оригинальная игровая форма минского "Реала" и многое другое.

Место: пр. Независимости, 31А.

Время: 11.00-19.00.

Стоимость: Br4 - взрослый, Br3 - льготный, Br2 - детский.

В Национальной библиотеке Беларуси с 29 марта по 26 апреля проходит выставка "Белорусский букварь: 400 лет истории", на которой можно увидеть буквари и азбуки XVI-ХХI веков.

Открытие выставки "Белорусский букварь: 400 лет истории" приурочено к юбилею первого в мире издания под названием "Букварь" (Евье, 1618).

В экспозиции известные буквари и азбуки XVI-ХХI веков - разные по составу, графике, художественному оформлению, педагогическим приемам обучения чтению и письму.

В числе экспонатов - одни из самых древних отечественных книг для обучения. Среди них и известные буквари из православных монастырей, и малоизвестные издания для униатов и староверов. Особый интерес представляют белорусские учебники для обучения чтению начала ХХ века: белорусские буквари и хрестоматии Каруся Каганца, Тётки (Алоизы Пашкевич), Якуба Коласа, Вацлава Ластовского, Янки Станкевича, Леониллы Горецкой и др. Много неожиданного каждый посетитель может найти в белорусских советских букварях периода ликвидации неграмотности, в западнобелорусских букварях, изданиях белорусской диаспоры за границей.

Одним из лучших белорусских букварей ХХ - начала ХХI веков считается известный "Букварь" Анатолия Клышки, который впервые издан в 1969 году и переиздавался 23 раза на белорусском, русском и польском языках. Он получил золотую медаль Международной Лейпцигской книжной выставки в 1977 году, а в 2004-м признан лучшим учебником года на выставке во Франкфурте-на-Майне. На выставке можно будет увидеть и самые новые буквари, подготовленные Ольгой Цириновой.

Но, очевидно, самой интересной задачей для гостей выставки станет попытка найти тот самый "Букварь", с которого они начинали свою школьную науку. Выставка дополнена старыми дневниками и тетрадями, неизвестными современным школьникам принадлежностями для письма и другими артефактами школьной жизни.

Место: пр. Независимости, 116.

Время: 10.00-18.00.

Стоимость: бесплатно.

Днем готовимся к светлой Пасхе

Близится праздник Светлого Христова Воскресения. Подыскать подарки для своих близких или смастерить их своими руками можно на ярмарке авторских подарков Sarafan и мастер-классе "Подготовка к Пасхе".

Современная ярмарка авторских подарков Sarafan встретит гостей 31 марта и 1 апреля в центральном холле ТЦ "Арена-Сити". Посетителей ждут разнообразные тематические подарки, модные украшения и аксессуары, мыло ручной работы, оригинальные сувениры ручной работы, стильные интерьерные вещи, детские игрушки, сладости и многое другое.

В зоне ярмарки будут работать аниматоры для детей - котенок Милашка и аниматор Мороженое. Котенок Милашка - это маленький очаровательный питомец чудесной принцессы Авроры из диснеевского мультфильма "Пушистые истории". Аниматор Мороженое устроит удивительное путешествие в страну Сладостей, фееричные танцы, озорные игры, невероятное волшебство и пузырчатый дождик.

Место: пр. Победителей, 84.

Время: 10.00-22.00.

Стоимость: бесплатно.

Торговый центр "Бонус" 31 марта и 1 апреля проводит мастер-классы "Подготовка к Пасхе" .

Приглашаются все желающие дети и взрослые, которые хотят собственными руками изготовить открытки в виде объемных цветов, пасхальных подарков и др. поделки для своих близких.

Во время мероприятия родители смогут проконсультироваться со специалистами относительно развития детей, а также пройти диагностику уровня знаний своего ребенка (логопед, подготовка к школе, начальная школа).

Место: ул. Голубка, д.2.

Время: 31 марта с 15.00 до 18.00, 1 апреля - с 13.00 до 15.00.

Стоимость: бесплатно.

Вечер проведем под звездами Минского планетария

Минский планетарий приглашает на полнокупольный фильм "Майя. Наблюдатели Вселенной", премьерные показы которого состоялись на прошлой неделе.

Фильм представляет собой калейдоскоп ярких цветов и этнических звуков, который погрузит зрителей в культуру и представления цивилизации Майя о Вселенной. "Сидя в кресле планетария, можно отправиться в незабываемое виртуальное путешествие по шести храмам народов майя: Сан-Хервасио, Чичен-Ица, Ушмаль, Ецна, Паленке и Бонампак. Эти памятники древности помогут постичь астрономические представления индейцев о ходе времени, узнать об исчислении циклов их сложного календаря и связи земной жизни майя с движениями небесных светил", - отметили в планетарии.

Картина подкупает удачным сплетением древней мифологии и новейшей науки - археоастрономии, которая возникла из союза астрономии и археологии. Фильм создан студией Frutos Digitales при поддержке Европейской южной обсерватории и Национального совета науки и технологии Мексики. Перевод и дубляж фильма выполнен Новосибирским планетарием. Кроме русского, картина доступна на английском, испанском, португальском, немецком, французском и китайском языках по предварительным заявкам.

В конце фильма зрителей зовут еще на одну экскурсию - по звездному небу планетария.

Место: ул. Фрунзе, 2.

Время: 19.00.

Стоимость: Br4,2 - взрослый, Br3,6 - детский.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 апреля

Утро на VI Минском фестивале языков

VI Минский фестиваль языков пройдет в первое воскресенье апреля. Это уникальное для Минска культурно-просветительское мероприятие, посвященное языкам и языкознанию и ориентированное на широкую аудиторию.

На протяжении одного дня гости фестиваля имеют возможность посетить шесть 45-минутных мини-лекций, выбирая из рассказов о 60 разных языках мира - древних и современных, редких и популярных, а также из разнообразных увлекательных научно-популярных лекций на лингвистическую тематику, интересных лекций по белорусистике и мероприятий иного формата (языковых игр, лингвистических задач).

На фестивале можно: познакомиться с языками, о которых вы раньше ничего не знали; больше узнать о языках, которые вас давно интересуют; определиться, какой язык вы хотите изучать; заново восхититься уже известными языками; удивиться разнообразию и особенностям языков нашей планеты и многое другое.

Презентаторы Минского фестиваля языков - студенты, аспиранты и преподаватели филологического факультета и факультета международных отношений БГУ и различных факультетов МГЛУ, студенты и преподаватели Института лингвистики РГГУ и Школы лингвистики НИУ ВШЭ (Москва), а также лингвисты и специалисты по различным языкам из Минска, Москвы и других городов.

Обязательна предварительная регистрация

Место: ул. К. Маркса, 31.

Время: 10.00-19.00.

Стоимость: бесплатно.

Днем посетим планету роборазвлечений для всей семьи "Мир будущего"

С 1 апреля по 27 мая в Минске будет работать игровая площадка "Мир будущего", которая включает более 40 интерактивных зон, меняющих представление о семейном досуге. Площадка будет открыта с 12.00 до 22.00 по будням и с 10.00 до 22.00 в выходные дни.

Впервые жители Минска отправятся в путешествие во времени: познакомятся с умными роботами, научатся управлять предметами силой мысли, выйдут в открытый космос с HTC VIVE и исследуют виртуальную реальность.

Мероприятие организовано Московским технологическим институтом (МТИ) и агентством "Джет Ивент" при поддержке крупнейшего билетного оператора Беларуси Ticketpro.

Место: ТРЦ Galleria Minsk, 2 этаж, проспект Победителей, 9.

Время: с 10.00 до 22.00 в выходные дни.

Стоимость: от Br10 до Br45 в зависимости от категории билетов (детский, семейный, групповой, льготный).

День смеха на "сНежном шоу Славы Полунина"

Посмеяться от души 1 апреля приглашает клоун Асисяй на "сНежном шоу Славы Полунина".

Показы "сНежного шоу" - одного из самых необычных спектаклей мира - проходят в столице с 27 марта по 1 апреля. Его автор - знакомый миллионам с детства клоун Асисяй, он же Слава Полунин.

"Однажды я понял, что хочу сделать спектакль, который возвращал бы нас к нашим детским мечтам. Спектакль, который помог бы людям, приходящим в зрительный зал, выпустить из застенков взрослости мальчиков и девочек, которыми они были когда-то", - вспоминает Слава Полунин.

Его мечта воплотилась в "сНежном шоу". В нем присутствуют клоуны - они то показывают миниатюры, то играют со зрителями. Там также есть снег, паутина и громадные шары, которые с удовольствием подбрасывают взрослые и дети. Но главное в спектакле - невероятное ощущение счастья, которое переполняет больших и маленьких зрителей.

С момента создания в 1993 году "сНежное шоу" объездило с аншлагами практически весь земной шар. Проект и его авторы отмечены премиями Великобритании, Франции, Австралии, США, Мексики и других стран. А в Японии "сНежное шоу" настолько любят, что для него строят постоянную площадку. В Минск спектакль приезжал всего один раз - пять лет назад.

Место: ул. Красноармейская, 3.

Время: 14.00 и 18.00.

Стоимость: Br52,5-202,5.

Или велопрогулка с акцией "30 дней на велосипеде"

Акция "30 дней на велосипеде" (30 days of biking) стартует 1 апреля. Это всемирный вызов-обещание каждый апрельский день хотя бы немного ездить на велосипеде. В Минске в это время будут проходить велосипедные квесты, экскурсии, конкурсы, выставки и массовые велопрогулки.

Торжественное открытие акции пройдет на базе Домика Минского велосипедного общества. В 13.30 - сбор участников акции, анонс велосипедных мероприятий на апрель, выдача флаеров #30daysofbiking. В 14.30 - старт массовой велосипедной прогулки, протяженность которой около 10 км. К мероприятию могут присоединиться все желающие.

Все зарегистрированные участники акции "30 дней на велосипеде" получают специальные карточки, которые вставляются в спицы велосипеда. Так участники всемирного вызова будут узнавать друг друга на улицах города.

Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться на официальном сайте акции, забрать карту участника/участницы в одном из пунктов выдачи, постить фото в соцсетях с хештегами #30daysofbiking #30daysofbikingby.

В прошлом году к акции присоединились свыше 800 минчан и около 1,5 тыс. жителей других белорусских городов. Сама идея зародилась в Америке, но она настолько понравилась белорусам, что американцы удивляются, почему наша страна уже несколько лет одна из лидеров по количеству участников.

Место: ул. Смолячкова, 14а.

Время: 13.30.

Стоимость: бесплатно.

Вечер смеха на кинофестивале Kinosmena

С 1 по 29 апреля (только по выходным) в кинотеатре "Пионер" будет представлена программа фильмов Минского международного кинофестиваля Kinosmena. Будут представлены программы "Kinosmena: comedy", "Kinosmena: best 2017", "Kinosmena: romantic", "Kinosmena: horror", "Kinosmena: душевное кино".

1 апреля посетителей ждет 98 минут слез от смеха и нескончаемого юмора в подборке лучших 8 комедий от международного фестиваля Kinosmena. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

1. "Школа потрясения" (School of Shock), 3 мин., Великобритания.

Режиссер: Steven Dorrington.

Недопонимание между матерью и дочкой становится причиной серьезных проблем, когда шестилетняя Изабель проходит собеседование в частную школу.

2. "Лучший город Земли", 15 мин., Россия.

Режиссер: Ольга Ряшина.

Иван чихает каждый раз, когда он слышит правду. И эта аллергия на правду ставит его жизнь под угрозу. Поэтому он может жить, только если люди будут лгать.

3. "Быстрое свидание" (Speed dating), 12 мин., Франция.

Режиссер: Daniel Brunet, Nicolas Douste.

У него только 7 минут, чтобы соблазнить ее. Если он не справится, то она взорвется.

4. "#когоубивать", 8 мин., Россия.

Режиссер: Павел Иванов.

Каждый из нас свободен. Все пути открыты. Говори и делай то, что считаешь нужным. Но будь готов объяснить то, что делаешь и сделать то, что говоришь.

5. "Парк" (Parque), 10 мин., Испания.

Режиссер: Mateo Carlo.

Луи в предвкушении ждет свидания, однако на своем пути он встречает необычного ребенка. Скоро он узнает, как скоро все может измениться, пока он всего лишь ждет свою девушку.

6. "Ловигация" (Lovigation), 11 мин., Великобритания.

Режиссер: Daniel D. Reimer.

Это история о неудачливом в любви шофере, который вопрос амурных дел доверяет советам своего GPS-навигатора, чтобы завоевать сердце женщины, которая наняла его на работу.

7. "Мясник" (The chop), 17 мин., Великобритания.

Режиссер: Lewis Rose.

Комедия о харизматичном кошерном мяснике Йосси, который теряет работу. И решает притвориться мусульманином для того, чтобы получить работу в халяльной мясной лавке.

8. "Ну, здравствуй, Оксана Соколова!", 22 мин., Россия.

Режиссер: Кирилл Васильев.

Несостоявшийся актер Илья с трудом устраивается на работу ведущим "Мужского радио". И отмечает это событие бурной вечеринкой, после которой он оказывается не в состоянии вести радиопередачу. Выход есть, но спасет ли он ситуацию…

Место: ул. Энгельса, 20.

Время: 17.00.

Стоимость: Br5.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

"Вербное воскресенье" в д. Озерцо

Культурно-массовое мероприятие "Вербное воскресенье" пройдет 1 апреля с 14.00 до 15.00 в Музее народной архитектуры и быта в деревне Озерцо.

Вербное воскресенье - христианский праздник, который отмечают в последнее воскресенье перед Пасхой. В этот день в храмах святили веточки вербы, после чего они приобретали особую охранную силу, оберегали от болезней и неприятностей. Местами сохранилась традиция, согласно которой освященными веточками слегка побивали родных и знакомых, приговаривая "Не я бью - верба бьет". Освященные веточки вербы принято сохранять на протяжении всего года. Как правило, ими украшают иконы и "красные углы".

Посетители мероприятия получат возможность украсить и освятить веточки вербы, поучаствовать в мастер-классе по изготовлению праздничных открыток; увидеть интересные обряды с использованием вербы.

Также можно приобрести сувениры от народных мастеров и посетить "Белорусскую корчму", которая находится на территории музея.

Стоимость билетов: для взрослых - Br6, для школьников - Br4, для детей дошкольного возраста - бесплатно. Экспозиция музея работает с 11.00 до 19.00.

Фестиваль клоунов в Бобруйске

Первый в Беларуси фестиваль "Клоун-шоу-2018" пройдет 1 апреля в Бобруйске.

Хедлайнерами первого проекта станет комик-дуэт "ОП-ПА!" из Москвы в составе чревовещательницы (вентролога) Ольги Лифенцевой и мима, клоуна Владимира Кравченко. Дуэт является лауреатом международных фестивалей и конкурсов в Америке и Китае, участником телепередач "Кривое зеркало", "Аншлаг", "Смехопанорама" и других телевизионных шоу.

Праздник юмора стартует в крупных торговых центрах Бобруйска, затем с тематическими программами клоуны выступят в детском доме, детском социальном приюте и в детской больнице. А уже во Дворце искусств состоится презентация клоунов и масштабная шоу-программа.

"Копыльскі кiрмаш" в Копыле

В Копыле по 31 марта проходит I Республиканская универсальная выставка-ярмарка "Копыльскі кiрмаш".

Выставка-ярмарка развернулась в Копыльском районном Центре культуры (ул. Ленина, 4,). Зарегистрировались для участия в ней 20 экспонентов, среди которых как предприятия, так и индивидуальные предприниматели из разных регионов Беларуси. На выставке-ярмарке представлены коллекции одежды, обувь, текстиль, косметика, парфюмерия, бижутерия, сувениры, украшения, головные уборы, продукты питания, мед, специи и другие товары, которые посетители смогут приобрести по ценам производителей.-0-