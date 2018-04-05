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Куда сходить в Минске в выходные: "Поиск пасхальных сокровищ", лекция в планетарии и утренняя медитация в музее

Регионы 05.04.2018 | 15:16

Наконец пришла настоящая весна и сразу стала наверстывать упущенное за месяц: на улице потеплело, сугробы моментально растаяли и воздух наполнился свежими ароматами. Можно сбросить надоевшие за зиму пуховики и погреться в лучах яркого солнышка. В эти выходные "Афиша" предлагает насладиться долгожданной весной и открыть для себя невероятное разнообразие развлечений. Минчане и гости города смогут отправиться на "Поиск пасхальных сокровищ", посетить уникальную выставку китча, зарядиться драйвом симфонического рока и полюбоваться красотой звездного неба в телескоп. Любителей прекрасного приглашают на утреннюю медитацию в Национальном художественном музее, а приверженцев здорового образа жизни ждет открытая пробежка по Минску и бесплатный мастер-класс по теннису.

Регионы приглашают поучаствовать в сопоцкинском празднике писанки, послушать камерную музыку под сводами полоцкой Софии, отметить День бегуна в Языле и поболеть за финалистов республиканского марафона пионеров и октябрят в Могилеве.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 7 апреля

Утром отправляемся на "Поиск пасхальных сокровищ"

Праздничные выходные созданы для того, чтобы провести их в кругу близких. Субботним утром Центр Активного Долголетия организует семейный квест "Поиск пасхальных сокровищ".

Взрослые и дети смогут поучаствовать в различных конкурсах, музыкальных играх и викторинах. Гостей мероприятия также ожидает творческий мастер-класс по декорированию пасхальных подарков. Маленькие искатели кладов смогут поиграть с картонными декорациями, попробовать праздничное угощение и сфотографироваться в тематических фотозонах.

Место: ул. Мясникова, 76 ("Центр Активного Долголетия").

Время: 11.30-13.30.

Стоимость: от Br25.

Днем готовимся к Пасхе

В канун Пасхального воскресенья торговый центр "Бонус" совместно с детским центром развития "Талентвиль" проводит "Мастер-класс. Подготовка к Пасхе". Посетителям мероприятия подскажут идеи оригинальных пасхальных подарков, которые помогут создать праздничное настроение и порадовать близких. Взрослые и дети научатся делать своими руками украшения и сувениры, получат заряд вдохновения и множество позитивных эмоций.

Место: ул. В. Голубка, 2 (торговый центр "Бонус").

Время: 15.00.

Стоимость: бесплатно.

…или совершаем весеннюю пробежку в хорошей компании

Фото из архива
Фото из архива

Для любителей активного отдыха и тех, кто стремится поддерживать себя в хорошей форме, MRCMinsk организует очередную открытую пробежку по центру Минска. Это отличная возможность подышать свежим воздухом, насладиться солнечной погодой и приятным общением.

Сбор намечен на 14.00, у участников забега будет полчаса, чтобы подготовиться и как следует разогреться перед стартом. Спортсменам предоставляются две дистанции на выбор - 5 или 10 км. После финиша участников забега приглашают в BeerCap, чтобы отдохнуть и восстановить силы перед субботним вечером.

Место: ул. Герцена, 10.

Время: 14.00.

Стоимость: бесплатно.

Любуемся "шедеврами" китча

Фото из архива
Фото из архива

В эти выходные минчане смогут посетить уникальную выставку китча и даже пополнить ее своими экспонатами. В Галерее Белорусского союза дизайнеров будут выставлены самые аляповатые, безвкусные, низкопробные поделки и украшения - всевозможные продукты массовой культуры, которые принято называть коротким словом "китч". Организаторы представят вниманию зрителей низкохудожественные шедевры трэш-культуры из частных коллекций. Гости Галереи смогут увидеть любопытные экспонаты и насладиться атмосферой абсолютной творческой свободы.

Место: ул. Брилевская, 14 (Галерея Белорусского союза дизайнеров).

Время: 10.00-18.00.

Стоимость: бесплатно.

…или проводим вечер под куполом планетария

Минский планетарий вновь приглашает всех желающих на лекцию в рамках проекта "Трибуна ученого". Александра Скоробогатова, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, выступит перед слушателями с лекцией на тему "Нобелевская премия: от пробирки до тарелки". Посетители узнают об открытиях, которые были отмечены Нобелевской премией по физиологии и медицине, и о том, как эти открытия изменили нашу повседневную жизнь. В завершение вечера можно будет полюбоваться проекцией звездного неба на куполе планетария.

Тем, кто мечтает увидеть в телескоп самые интересные небесные объекты, обсерватория минского планетария предоставит такую возможность уже в эти выходные. Гости планетария смогут совершенно бесплатно понаблюдать за Солнцем, Луной, планетами Солнечной системы, двойными и кратными звездами и звездными скоплениями, целыми галактиками. Однако увидеть великолепие космоса будет возможно только при соответствующих погодных условиях.

Вечерние наблюдения организуются со вторника по воскресенье с 21.00 до 23.00, дневные - по субботам с 12.00 до 15.00. Понедельник - выходной. Однако в графике возможны изменения в связи с погодными условиями, влияющими на видимость объектов.

Место: ул. Фрунзе, 2 (Минский планетарий).

Время: начало лекции "Нобелевская премия: от пробирки до тарелки" в 20.00.

Стоимость: билет на лекцию для взрослых - Br3,6, для школьников и студентов - Br2,8.

Вечером наслаждаемся симфоническим рок-шоу

Настоящих ценителей рока ожидает яркое музыкальное шоу от симфонического кроссовера DAMAGE STRING. Посетители концерта услышат шедевры знаменитых рок-исполнителей в симфонической обработке. Шоу пройдет под слоганом "То, чего вы не слышали": музыканты удивят публику оригинальной интерпретацией известнейших рок-хитов. Организаторы обещают зрителям массу ярких впечатлений и незабываемое по своей энергетике зрелище.

Место: ул. Притыцкого, 62 (Re:Public).

Время: начало в 19.00.

Стоимость: места в танцпартере - Br15 (первые 50 билетов), Br20 (предпродажа), Br30 (в день концерта). Сидячие места - Br25.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 апреля

Утром медитируем в Национальном художественном музее

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Национальный художественный музей организует сеансы медитации для тех, кто желает освоить практики внимательности к себе и искусству. Зачастую посетители галерей бегло оглядывают полотна или задерживаются перед ними ненадолго. Однако этого недостаточно, чтобы проникнуть в замысел автора, прочувствовать настроение картины. В это воскресенье Екатерина Карпович, руководитель центра "Zenfish", аккредитованный когнитивно-поведенческий терапевт, магистр психологических наук, продолжит рассказывать гостям музея, как правильно настроиться на восприятие искусства. После того, как посетители погрузятся в атмосферу тишины и умиротворенности, искусствовед музея поможет им увидеть картины другим, "свежим" взглядом.

Те, кто пожелает продлить общение с прекрасным, могут посетить новую экспозицию Национального художественного музея - выставку "Айвазовский и маринисты". Иван Айвазовский по праву считается самым значительным художником-маринистом в истории русской живописи. Его многочисленные полотна составляют энциклопедию, где о море, о многообразии его состояний сказано практически все. Помимо выдающихся работ Ивана Айвазовского, на выставке будут представлены марины Алексея Боголюбова, Льва Лагорио, Габриэло Касесси и других мастеров.

Место: ул. Ленина, 20 (Национальный художественный музей).

Время: 11.00.

Стоимость: абонемент на медитации - Br45 (предварительная запись обязательна); билет на выставку "Айвазовский и маринисты" - Br6, для студентов и школьников - Br3.

Днем отправимся на мастер-класс по теннису

В эти выходные школа тенниса "Роял Кап" приглашает всех желающих на бесплатный мастер-класс по теннису. Тренировки организуются для детей и юниоров, но в них смогут поучаствовать и начинающие теннисисты постарше.

Юные посетители мастер-класса, которые всерьез заинтересуются профессиональным теннисом, смогут записаться в детскую или юниорскую группу. Занятия будут проводить опытные педагоги школы "Роял Кап", которые оценят потенциал начинающего спортсмена и дадут ему ценные рекомендации.

Место: пр-т Победителей, 63 ("Роял Кап").

Время: в субботу - 17.00, 18.30; в воскресенье - 15.00, 16.00.

Стоимость: бесплатно (предварительная запись обязательна).

…или заглянем в лабораторию "Ximikids"

Сумасбродный химик Леопольд Мозгокрутиков устраивает для детей и их родителей настоящее химическое шоу в своей чудесной лаборатории. Ученый покажет своим гостям множество интересных опытов и зрелищных экспериментов, а кроме того, поделится познавательными фактами. Маленькие посетители музея "Элементо" смогут отдохнуть и провести время с пользой: они узнают много нового о химических превращениях и совершат целый ряд невероятных открытий.

Помимо научно-познавательной и развлекательной программы от "Ximikids" в музее интересной науки можно будет увидеть постоянную экспозицию, состоящую из разнообразных интерактивных экспонатов, которые разрешается самостоятельно изучать и запускать. Посетители выставки погрузятся в мир науки, расширят свои познания в области физики, а также смогут поэкспериментировать с различными устройствами.

Место: пр-т Независимости, 116 ("Элементо").

Время: 14.30.

Стоимость: для одного человека - Br8, детям до 3-х лет вход свободный. Для людей с ограниченными возможностями, а также многодетных семей стоимость билета - Br6.

Вечером радуемся весне и хорошей музыке в "Брюгге"

В это воскресенье в "Брюгге" состоится музыкальный фестиваль "І зноў Вясна!", в котором примут участие группы Re1ikt, Shaman Jungle і Dzivasil. Это будет настоящий праздник весны и вечного обновления. Концертная программа обещает быть необычайно насыщенной: различные музыкальные стили будут постоянно сменять друг друга, подобно тому, как меняются поры года.

Фестиваль откроет медитативный ambient от группы Dzivasil, на волнах которого можно будет ощутить прелесть весеннего пробуждения. Мощные ритмы ethno-fusion в исполнении Shaman Jungle подарят чувство первобытного единения с природой, а романтичные рок-композиции группы Re1ikt наполнят зал весенним настроением.

Организаторы фестиваля также обещают порадовать гостей приятными сюрпризами.

Место: пр-т Партизанский, 6а (клуб "Брюгге").

Время: начало в 18.00.

Стоимость: Br10-17.

…или знакомимся с новинками кинопроката

Любителям горячих погонь, вселенских сражений и фантастических миров Стивена Спилберга стоит провести последний вечер выходных за просмотром фильма "Первому игроку приготовиться".

События картины разворачиваются в далеком 2045 году, когда мир оказывается погруженным в хаос и находится на грани катастрофы. Люди ищут спасения в игре OASIS - огромной вселенной виртуальной реальности. Ее создатель оставил после себя необычное завещание: его колоссальное состояние достанется тому, кто первым обнаружит цифровое "пасхальное яйцо", спрятанное где-то на просторах OASISа. Невероятный квест охватывает все человечество, и тогда самый обыкновенный паренек по имени Уэйд Уоттс решает тоже побороться за главный приз. Вскоре его затягивает головокружительная погоня за сокровищами по фантастической вселенной, полной тайн и опасностей.

Главные роли в картине исполнили Тай Шеридан, Оливия Кук, Бен Мендельсон, Лина Уэйте.

Место: кинотеатры Минска.

Стоимость: от Br5,5.

Для тех, кто пожелает организовать семейный поход в кинотеатр, самым подходящем фильмом станет "Кролик Питер" - семейная комедия о приключениях милых и забавных пушистых героев.

Непоседливый кролик по имени Питер вместе со своими сородичами хочет пробраться в огород к фермеру, чтобы вдоволь полакомиться фруктами и овощами. Между хозяином участка и пушистыми соседями начинается настоящая война: в своей изобретательности враждующие стороны не знают границ. Остроумные выходки героев, смешные повороты сюжета и, конечно же, чудные зверюшки не оставят никого равнодушным.

В ролях: Джеймс Корден, Файсаль Баззи, Донал Глисон, Марго Робби, Сиа и другие.

Место: кинотеатры Минска.

Стоимость: от Br5.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Праздник писанки отметят в поселке Сопоцкин

Фото "Гродненской правды"
Фото "Гродненской правды"

Праздник писанки состоится под Гродно 8 апреля. Городской поселок Сопоцкин, распложенный неподалеку от Августовского канала, давно славится своими пасхальными традициями, прежде всего уникальной, свойственной лишь для этих мест техникой росписи яиц.

Праздник писанки, ставший своеобразным брендом и визитной карточной поселка, отметят здесь уже в третий раз. Пополнится экспозиция музея писанки, в котором сейчас собрано более 500 яиц, декорированных в разных техниках. Гости праздника смогут увидеть "нетрадиционные" писанки, выполненные из керамики, хрусталя, соломы. Пополнят музей и расписные страусиные яйца, на которых изображены лики святых и храмы Гродненского района. Публике также представят "Карту распространения сопоцкинских писанок", благодаря которой каждый сможет узнать, из какого уголка Сопоцкинского сельсовета появился тот или иной узор.

Насыщенной будет и развлекательная программа. На протяжении всего дня праздничное настроение гостям будут создавать творческие коллективы Гродненского района, а секретами древнего искусства росписи пасхальных яиц охотно поделятся местные мастера. Организуют и конкурс на лучшую пасхальную выпечку и кулинарное блюдо. Гостям праздника предложат выучить стародавние танцы, поучаствовать в квест-игре и попасть в гости к пасхальному кролику. Каждый может принести свое расписанное яйцо и обменять его на любое понравившееся. Продлится праздник до самого вечера и завершится дискотекой.

В Полоцке стартует Международный фестиваль камерной музыки

ХХХІ Международный фестиваль старинной и современной камерной музыки пройдет в Полоцке с 5 апреля по 8 мая. Участниками форума станут прославленные музыканты и молодые таланты мирового исполнительского искусства из Беларуси, Германии, Литвы, России, Исландии и Эстонии. Фестиваль - незабываемый праздник для всех ценителей музыки. В неповторимой атмосфере Софийского собора прозвучат шедевры старинной камерной музыки, произведения великих композиторов современности, премьеры отечественных и зарубежных авторов. Полоцкий форум входит в число знаковых событий в музыкальной жизни Беларуси и является ее неотъемлемой частью.

8 апреля перед гостями фестиваля выступит немецкий органист Кристоф Хаузер, который наряду с классическими произведениями исполнит органные импровизации на пасхальные темы, а также сюиту на музыку Харальда Феллера из кинофильма "Звездные войны".

12 апреля состоится фортепианный вечер, посвященный памяти выдающейся пианистки Нины Николаевны Серёгиной, безвременно ушедшей из жизни в 2017 году. Она воспитала несколько поколений талантливых и успешных пианистов, многие из которых стали лауреатами престижных международных конкурсов. В память о своем педагоге на сцене Софийского собора выступят Юргис Алекнавичюс из Литвы и Мария Сапаргалиева из России.

Звезды Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси выступят в Софийском соборе 18 апреля. В концерте прозвучат романсы и песни прославленного композитора ХХ века Георгия Свиридова на слова А.Пушкина, А.Блока, Р. Бернса, В.Маяковского, П.Беранже, а также шедевр свиридовской камерной музыки - цикл на слова Сергея Есенина "Отчалившая Русь".

26 апреля к 200-летию со дня рождения белорусского композитора XIX века Флориана Миладовского впервые в Полоцке прозвучит месса "Спевы да святой Імшы", которая была утеряна более века назад и получила вторую жизнь в наши дни: произведение восстановили по фрагментам рукописей, сохранившимся в Варшавском музыкальном обществе им. С.Монюшко. Эту мессу исполнит дебютант фестиваля - белорусский камерный хор Salutaris.

Завершающим аккордом фестиваля станет концерт Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании под управлением эстонского дирижера Эрки Пехка. Впервые в Софийском соборе выступят известные солистки из Исландии Кристиана Хелгадоттир (флейта) и Гуннхилдур Эйнарсдоттир (арфа). В программе музыка Моцарта, Дебюсси и японского композитора Такэмицу.

Легкоатлетический праздник ''День бегуна'' в Языле

7 апреля агрогородок Языль приглашает всех на легкоатлетический праздник "День бегуна". Языль является родиной национального фестиваля бега "Языльская десятка", который внесён в международный календарь турниров и соревнований.

Новый спортивный сезон откроется масштабными соревнованиями, в которых примут участие школьники, спортсмены и любители бега в разных возрастных группах со всей страны. Первыми выступят самые юные легкоатлеты, которым предстоит преодолеть дистанцию 50 м, далее за звание самых быстрых поборются ученики младших (400 м), средних (800 м) и старших (1600 м) классов. Продолжат соревнования руководители учреждений образования, которые будут состязаться в специальном забеге 3х400, а завершится праздник семейной эстафетой.

Финал республиканского марафона пионеров и октябрят в Могилеве

Фото из архива
Фото из архива

В Могилеве 7 апреля состоится финал спортивного марафона "Будь здоров!", в котором будут соревноваться более 400 пионеров и октябрят. В детско-юношеском празднике здорового образа жизни примет участие 21 команда.

Организаторы марафона сделали акцент на популяризации дворовых игр. Поэтому праздник стартует с турнира по пионерболу, а продолжится первым пионерским чемпионатом Беларуси по спортивной игре "Городки". Традиционно самым ожидаемым и зрелищным станет командный конкурс по чирлидингу. Также в течение дня для детей будут работать интерактивные площадки "Я, ты, он, она - Пионерии страна".-0-

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