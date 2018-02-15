Куда сходить в Минске в выходные: выборы, Неделя белорусской кухни, Масленица и стильный гардероб

В предстоящее воскресенье в Беларуси пройдут выборы депутатов местных Советов 28-го созыва. Если вы не проголосовали досрочно, то стоит отметить в своей записной книжке в списке дел на выходные: "Посетить избирательный участок". Настроившись на серьезный лад, выделим время для образования: сходим на выставку образовательных услуг или на тренинг о мотивации и стильном гардеробе. Кроме того, обязательно попробуем блюда Недели белорусской кухни и поедим масленичных блинов, полюбуемся на ледовые скульптуры в Ботаническом саду, побываем на семейном фестивале Bookids и на форуме экспериментальных театров "ПлаSтформа Минск".

Фото из архива

Регионы зовут на фестивали, посвященные Масленице, а также на выставку ростовых кукол "Долина сказок" и спортивный праздник "Могилевская лыжня - 2018".

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 17 февраля

Побываем на Международной специализированной выставке образовательных услуг

Фото из архива

Международная специализированная выставка образовательных услуг "Образование и карьера" пройдет в Национальном выставочном центре "БелЭкспо" в Минске 15-17 февраля.

В работе выставки примут участие университеты, колледжи, лицеи, институты последипломного образования, образовательные центры, курсы иностранных языков, зарубежные вузы. Главной целью мероприятия является профориентация выпускников школ, знакомство со спектром образовательных услуг в вузах Беларуси и других стран. В частности, представители учреждений образования Польши, Латвии, Чехии, Германии, Франции расскажут о правилах приема в зарубежные вузы, условиях проживания и программах обмена.

Посетители смогут получить интересующую их информацию в ходе общения с представителями учебных заведений и увидеть презентации различных профессий на интерактивных площадках.

Организаторы мероприятия - выставочное предприятие "Экспофорум" и Комитет по образованию Мингорисполкома.

Место: Национальный выставочный центр "БелЭкспо", проспект Победителей, 14.

Время: выставка будет работать 15 и 16 февраля с 10.00 до 18.00, 17 февраля - с 10.0 до 15.00.

Стоимость: вход свободный.

Сходим на тренинг "Self-made: мотивация и стильный гардероб"

Проведем субботний день, получая полезные знания. Школа управленческого мастерства (ШУМ) 17 февраля организует тренинг из цикла "Business development program" для поддержки стартап-движения, индивидуальных предпринимателей, владельцев малого бизнеса с целью освещения актуальных вопросов из сферы бизнеса. Тренинг под названием "Self-made: мотивация и стильный гардероб" будут проводить Наталья Зеневич (стилист, соавтор сюжетов о стиле на телеканале СТВ) и Николай Микулич (сооснователь проекта ШУМ.Expert, организатор конференций #HotSalesDay, куратор Belarus IT Sales Club, участник команды бизнес-событий портала probusiness.io).

Блок Николая Микулича - "Мотивация изнутри: наши страхи и барьеры". Пройдет с 10.00 до 14.30. Николай Микулич: "Наверняка, моделей мотивации вы уже знаете десятки, если не сотни. После каждого тренинга мы выходим воодушевленными, смелыми, готовыми свернуть горы. Но проходит неделя, месяц, квартал и вот мы уже уютно приземляемся в свое рабочее кресло, открываем новостную ленту и хмуро улыбаемся всем постам вида "я сегодня молодчинка, прочитал(а)/пробежал(а)/послушал(а) и прямо сейчас сверну горы". Все просто, как и большинство вещей в нашей жизни. Есть видимая сторона мотивации - это все, что мы можем уловить, увидеть, почувствовать. А есть обратная ее сторона, а именно - наши внутренние страхи и барьеры. Не будем заниматься психоанализом и гипнозом. Встретимся и поговорим про наши страхи и барьеры".

Блок Натальи Зеневич - мастер-класс "Гардероб - Вам в помощь". Пройдет с 15.30 до 20.00.

Что вы узнаете во время мастер-класса?

- Как определить свою контрастность самостоятельно, чтобы понимать глубину цвета и количество цветовых решений в гардеробе.

- Как рассчитать свой персональный Kk (коэффициент консервативности), в рамках которого будут определяться аксессуары, фасоны, цвета, ткани вашего делового гардероба.

- Из какой одежды и аксессуаров формируется деловая капсула.

Чтобы стать моделью мастер-класса, нужно прислать фото в деловой одежде в Instagram @stylish_nata c хештегами #натарасскажимне, #яработаю, #яхочуузнать, #яхочубыть, #готов(а)участвовать.

Регистрация на тренинг по ссылке: https://goo.gl/forms/gLwdl7mhwFqFWpP33

Место: ул. Романовская Слобода, 8.

Время: с 09.30 до 20.00.

Стоимость: бесплатно, обязательна регистрация.

Подкрепимся блюдами Недели белорусской кухни

Фото из архива

После интенсивной учебы можно подкрепиться сытными белорусскими блюдами. В Минске с 12 по 18 февраля проходит Неделя белорусской кухни. Это отличная возможность побывать в кафе или ресторане, в которых вы раньше никогда не бывали. При этом совершенно не нужно беспокоиться о стоимости - во всех заведениях, принимающих участие в акции, единая рецептура и единая цена на блюда из меню Недели белорусской кухни.

Участие в очередной, 16-й, Неделе белорусской кухни принимают 90 кафе и ресторанов Минска - разные по типу и формату, но объединенные идеей популяризации национальной кухни и развития культуры питания.

В меню пять блюд: салат "Грибное лукошко" - Br3,7, густая похлебка с тыквой, птицей и грибами - Br3,5, зраза "Радзивилловская" с картофельным пюре и грибами в сметане - Br8, свиные ребрышки в глазури из кваса с картофельными копытками - Br9, пышные блинчики с творожно-мятным кремом и клубничным соусом - Br3,5.

Список объектов общественного питания, принимающих участие в акции. https://minsk.gov.by/ru/news/new/2018/02/09/333/

Приятного аппетита!

Сфотографируемся на фоне ледовых скульптур в Ботаническом саду

Фото из архива

IV фестиваль ледовых скульптур "Мир кристаллов" и праздник "Масленица необыкновенная" пройдут в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси 17 февраля.

Профессиональные мастера скульптуры, которые неоднократно представляли свои работы на международных площадках, станут участниками мероприятия. Увидеть шедевры изо льда можно будет уже с 15 февраля, церемония открытия состоится 17 февраля.

Также гости смогут окунуться в атмосферу "Масленицы необыкновенной", так как организаторы праздника подготовили веселую интерактивную программу с песнями, шутками, белорусскими танцами, конкурсами и зимними играми. Начнется красочное действо с театрализованного шествия сказочных героев. Перед посетителями выступят этно-ансамбль фольк-модерна "Нагуаль", театры "Жарт" и "Батлейка", театр-шоу В. Кустова, передвижной театр "Веселый балаган" и др. Минчанам и туристам предложат отведать гречишные блины, блины с икрой и медом, в продаже будут глинтвейн и горячий чай.

В числе развлечений значатся и гадание на суженого, катание на лошади и пони, традиционный кулачный бой. Кульминацией мероприятия станет огненное шоу и сожжение чучела Масленицы.

Место: Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, ул. Сурганова, 2в.

Время: с 13.00 до 17.00.

Стоимость: вход на ландшафтную зону ботанического сада платный - Br6.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 февраля

Побываем на фестивале Bookids

Семейный фестиваль Bookids, посвященный театру, искусству, книгам и науке, пройдет 17 и 18 февраля. Основная тема фестиваля - "Мир, взаимодействие ребенка с ним".

На протяжении двух дней дети будут знакомиться с авторами книг и книжными новинками, слушать рассказы про космос, смотреть в телескопы и микроскопы, учиться осознанному потреблению и сортировке мусора, созидать в павильоне искусства, вдохновляться театральными представлениями. Среди участников фестиваля театральные труппы Беларуси и СНГ, Минский планетарий, галереи искусства, архитектурные школы, книжные проекты.

Для самых маленьких гостей фестиваля будет организована отдельная площадка с мини-спектаклями и музыкальными выступлениями, а также игровая с необычной песочницей и деревянными игрушками.

Чтобы посетителям было комфортно провести весь день на фестивале, будут действовать фермерский фудкорт, зона отдыха и занимательные мастер-классы для родителей.

Все развлечения на фестивале включены в стоимость входного билета.

Место: Дворец искусства, ул. Козлова, 3.

Время: с 10.00 до 18.00.

Стоимость: Br15 - взрослый билет, Br25 - семейный билет (мама + папа), дети до 12 лет - бесплатно.

Получим билет в Национальный исторический музей взамен на книгу

Фото из архива

Билет в Национальный исторический музей Беларуси можно получить взамен на книгу с 14 по 28 февраля.

В ближайшие две недели познакомиться с экспозицией можно бесплатно при условии, что посетитель оставит книгу на музейном буккроссинге. Это должно быть издание, увидевшее свет после 2000 года, не журнал. Других ограничений нет: ни по жанрам, ни по языкам, ни по объему страниц.

14 февраля отмечают не только День святого Валентина - праздник всех влюбленных, а еще и Международный день дарения книг. При помощи акции организаторы хотят привлечь внимание к теме популяризации чтения.

Площадка буккросинга в Национальном историческом музее Беларуси существует более трех лет. Действует она довольно активно, обновление происходит еженедельно. За это время сформировалось ядро участников буккросинга: около 50 человек - уже постоянные читатели. Но немалое число людей приносят книги от случая к случаю. Большим спросом пользуются самоучители языков, курсовые работы, художественная, детская литература.

Это бесплатная площадка, как и еще одна в музее - пространство "Галерея", где экспонируются работы современных белорусских художников.

Место: Национальный исторический музей Беларуси, ул. Карла Маркса, 12.

Время: с 11.00 до 19.00.

Стоимость: бесплатно.

Посмотрим выставку "Люди большие - люди маленькие"

В галерея DK проходит выставка белорусского художника Владислава Стальмахова "Люди большие - люди маленькие".

Автор работает в жанре примитивизма, обращаясь к понятным и близким каждому человеку сюжетам. Карикатурные герои напоминают нас самих и при этом не обижают, а лишь подчеркивают комичность жизненных ситуаций, в которых мы оказываемся каждый день.

Проект продлится с 10 февраля по 11 марта 2018 года.

Место: Галерея DK, ул. Герцена, 2а.

Время: среда-суббота - с 12.00 до 20.00, воскресенье - с 12.00 до 18.00, понедельник, вторник - выходные дни.

Стоимость: полный билет - Br4, льготный билет - Br3.

Сходим на форум экспериментальных театров "ПлаSтформа Минск"

Фото из архива

VI Открытый форум экспериментальных пластических театров "ПлаSтформа Минск-2018" проходит 13-19 февраля. Форум представит зрителям широкую панораму пластического эксперимента в Беларуси и зарубежных странах. Среди участников нынешнего форума - коллективы из Беларуси, Польши, Украины, Норвегии.

Спектакли "ПлаSтформы-2018" состоятся на пяти сценах: культурном инкубаторе OK16, Республиканском театре белорусской драматургии, многофункциональном арт-пространстве "Верх", Белорусском государственном театре кукол, Национальном центре современных искусств.

Центральными событиями станут два вечера Solo Dance Perfomances и Dance Perfomances. Поклонники творчества автора и режиссера Евгения Корняги смогут увидеть две постановки: "Бетон" - в РТБД, "Интервью с ведьмами" - в Белорусском государственном театре кукол. Отдельная страница программы "ПлаSтформы" - спектакли известнейших белорусских представителей танцевального и пластического театра, вечер современного танца "ПлаSтформа. Хорео контент". По окончании каждого вечера запланировано обсуждение спектаклей со зрителями.

В программе на 18 февраля в Национальном центре современных искусств:

- интерактив "Наблюдатель всегда", ведущий - Михаил Каминский.

- Vilje - Sonja Salkowich (театр "Pluskvamperfectum", Норвегия).

- проект "Танцевальные инструменты" - Анна Корзюк, Валерия Хрипач, Инна Асламова, Евгения Николайчук, Ольга Скворцова, Ольга Лабовкина.

Место: Национальный центр современных искусств на Некрасова, ул. Некрасова, 3.

Время: начало в 17.00.

Стоимость: Br16.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

"Широкая Масленица" пройдет в музее народной архитектуры и быта

Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта (деревня Озерцо, Минская область) приглашает 17 февраля на "Широкую Масленицу в белорусском скансене".

Посетителей скансена (музея под открытым небом) ждет увлекательная программа с традиционными масленичными обрядами "Похороны деда" и "Посещение повивальной бабки", квестом и мастер-классами по изготовлению праздничной куклы-оберега и другими забавами и играми для всей семьи. Гости попадут на представления кукольного театра "Батлейка" и теневой батлейки "Вертеп", посетят уникальную выставку приспособлений для изготовления сыра и масла.

Порадуют любителей традиционной народной музыки и напевов выступления приглашенных коллективов, а также минской фолк-рок группы Re1ikt. Кульминацией масленичных гуляний станет сжигание чучела зимы.

Стоимость для взрослых - Br13, для студентов - Br9, для школьников - Br6,5, для детей дошкольного возраста - бесплатно. Экспозиция музея работает с 10.00 до 17.00, касса работает с 10.00 до 16.30.

"Королевская Масленица" в парке-музее Сула

Всех желающих беззаботно и интересно провести праздник 17 февраля приглашают на семейный фестиваль "Королевская Масленица" в парке-музее интерактивной истории Сула.

Торжество откроет театрализованное шоу. А затем гости смогут в полной мере насладиться разудалыми масленичными гуляниями. Активные игры на свежем воздухе, средневековые и народные танцы, концерт фолк-коллективов, ледяная горка, выступление бродячего театра "Шотландская пехота", лучный тир, масленичные легенды и гадания и многое-многое другое.

Для самых маленьких гостей фестиваля будет подготовлена детская программа в теплой и уютной "Королевской Ассамблее". Апогеем "Королевской Масленицы" станет традиционное сжигание чучела зимы, которое участники фестиваля смогут украшать на протяжении всего дня, и прыжки через костер "на доброе здоровье и счастливые дни".

Кроме развеселого праздника и гуляний Масленица славится сытной пищей. В этом году фестиваль "Королевская Масленица" порадует посетителей разнообразием белорусской кухни. Будет работать четыре фуд-корта. Желающие смогут принять участие в кулинарном конкурсе: приготовить самые вкусные, румяные блины на зависть всем хозяйкам. И какая Масленица в "Парке-музее интерактивной истории Сула" без знаменитой сульской сковородки?! Чем же в этот раз удивят сульские повара?

Веселье, традиции, забавы, танцы и, конечно же, вкуснейшие блины - залог удавшейся Масленицы и, разумеется, скорейшего прихода весны.

"Королевская Масленица" пройдет с 12.00 до 17.00. Взрослый билет - Br10, детям от 6 лет - Br5, дошкольникам - бесплатно.

Выставка ростовых кукол "Долина сказок" проходит в Гомеле

Выставка ростовых кукол "Долина сказок" проходит в Гомеле в картинной галерее Г.Х.Ващенко. В выставочном зале галереи поселились персонажи сказок, легенд, мифологические символы, существа из мира фантазий разных народов мира.

Размеры отдельных фигур достигают 3 м, а размах крыльев дракона составляет почти 4 м.

Создатели скульптур - супруги Татьяна и Владимир Найбич из Березы Брестской области. При создании ростовых кукол авторы использовали различные материалы: кожу, шерсть, мех. Каждый герой из "Долины сказок" выполнен с особой кропотливостью. Большое внимание художники уделили процессу изготовления глаз существ, чтобы персонажи выглядели реалистично и убедительно. Своеобразным путеводителем в увлекательном путешествии по вымышленным мирам станет краткий рассказ о каждом экспонате. Маленьких посетителей ждет специальная интерактивная зона, где можно поиграть с экспонатами.

Выставка будет работать до 6 мая.

Зимний спортивный праздник "Могилевская лыжня - 2018" пройдет 17 февраля

Фото из архива

Зимний спортивный праздник "Могилевская лыжня - 2018" пройдет в Печерском лесопарке 17 февраля.

Первыми на старт выйдут учащиеся до 10 лет, их дистанция составит 500 м. Для юных лыжников старше 10 лет подготовлена трасса в 1 км. Женщинам предстоит преодолеть 2 км, мужчинам - 3 км. Победителям и призерам первенства в каждой возрастной группе по итогам забега вручат дипломы и медали. Также предусмотрены награды в специальных номинациях: самому юному и самому старшему лыжникам.

Принять участие в соревнованиях может любой желающий. Для этого необходимо в день его проведения до старта (с 9.30 до 10.30) подать в судейскую коллегию заявку. Торжественное открытие праздника состоится в 10.40.

Помимо спортивной составляющей организаторы праздника подготовили культурно-развлекательную программу с участием творческих коллективов города. Гостей и участников мероприятия угостят солдатской кашей с горячим чаем. На площадке развернут работу и торговые объекты.-0-