Кулинарный баттл и тест-драйв колясок проведут на выставке "Материнство и детство" в Минске

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестая специализированная выставка "Материнство и детство" пройдет в Минске 12-14 октября, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

На два дня выставочный павильон на проспекте Победителей станет местом концентрации необходимых вещей для детей и матерей, активностей, развлечений и советов для здоровых семейных отношений. В этом году экспозиция отечественных товаров для мам и детей значительно расширилась, планируется презентация новинок в сфере дошкольного и начального образования для специалистов системы образования и родителей под названием "Инновации детям" и многое другое.

Например, специалисты консультационного центра "СемьЯ" проведут бесплатные консультации по целому спектру вопросов (выплаты государственных пособий по уходу за ребенком, трудоустройства в период отпуска по уходу за ребенком, летнего оздоровления и санаторно-курортного лечения, дошкольной подготовки детей и т.д.). А на площадке "Мамина школа" пройдут встречи с экспертами-медиками, психологами. Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей также подготовил консультации (психологическая подготовка к выходу на работу после длительного декретного отпуска, тайм-менеджмент для детей и подростков, первый раз в первый класс, страхи и тревожность у детей, семейная медиация и др.), презентации своих проектов ("Папа-школа", "Мама-школа" и прочие), многочисленные мастер-классы и активные зоны.

Программа мероприятия очень обширная. Его постоянные участники с нетерпением ждут пятый фестиваль близнецов и двойняшек "Счастье вдвойне", будущие мамы готовят вопросы акушеру-гинекологу 5-й городской клинической больницы Диане Мардас, которая проведет экскурсию по выставке, а также блогеру и эксперту в сфере материнства Nika_Bolzan, которая выступит по трем актуальным темам. Планируется и беседа для старшего поколения - бабушек, которые часто активно участвуют в воспитательном процессе внуков. И еще кулинарный семейный баттл организует бренд-шеф-повар, диетолог, международный судья WACS Марина Бондарович. Производители товаров порадуют многочисленными викторинами, квестами и розыгрышами, ярмаркой. Даже проведут тест-драйв колясок.

Детям на площадках форума будет настоящее раздолье: праздник с ростовыми куклами, соревнование "Малыши на скачках!", игровые зоны с комплексами, конструкторами, техникой, логическими игрушками и прочим. Минский городской Дворец детей и молодежи устроит мастер-классы по робототехнике, оригами, конструированию из бумаги, пластилинографии, изготовлению открыток в объемной технике.

Выставку, приуроченную ко Дню матери, организуют комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома совместно с УП "Экспофорум", комитетами по здравоохранению, образованию Мингорисполкома, а также при участии других структурных подразделений Мингорисполкома.-0-