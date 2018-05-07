Культурные и спортивные мероприятия 9 мая в районах Минска

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ярмарки, культурные и спортивные мероприятия пройдут 9 мая во всех районах Минска, сообщили БЕЛТА в Главном управлении идеологической работы Мингорисполкома.

Празднование Дня Победы будет традиционно масштабным. Днем состоится возложение венков и цветов к монументу Победы, а вечером пройдет праздничный концерт телепроекта "Площадь Победы - 2018". В программе - театрализованное музыкальное представление, которое покажут в прямом эфире телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Завершится вечер салютом.

Также гуляния в День победы в Минске развернутся у Дворца спорта, где с 10.00 до 23.00 гостей ожидает насыщенная концертная программа, выставка мастеров народного творчества. Будут работать торговые точки и пункты общественного питания. Стать участником тематической программы к 9 мая можно с 13.00 до 23.00 на территории Верхнего города.

Праздничные концерты с участием творческих коллективов художественной самодеятельности, эстрадных исполнителей и лучших детских коллективов, развлекательно-игровые программы, спортивные состязания состоятся во всех районах города. Так, в Заводском районе праздник "Помнит сердце, не забудет никогда…" пройдет с 14.00 до 19.00 возле спорткомплекса "Чижовка-Арена". Кроме выступлений артистов, гости смогут увидеть реконструкцию танкового боя от танко-модельного клуба "Бронебой", поучаствовать в интерактивном квесте, научиться танцевать вальс, сфотографироваться с военной техникой, испытать свои силы в лучном бою и др.

Праздничные мероприятия будут организованы в парковых зонах, в столичном зоопарке и Ботаническом саду. Запланированы митинги-реквиемы, показательные выступления военнослужащих, легкоатлетические соревнования, международный турнир по силовому экстриму, велопробеги, благотворительные акции и др.-0-