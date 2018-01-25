25 января, Логойский район /Корр. БЕЛТА/. Кумыс и йогурты из кобыльего молока будут производить в Логойском районе Минской области на предприятии "БелКумысПром". Об этом шла речь сегодня во время посещения предприятия премьер-министром Андреем Кобяковым, передает корреспондент БЕЛТА.

Пока предприятие занимается производством и продажей кобыльего молока (в том числе безлактозного). Молоко покупают ритейл и санатории, предусмотрена адресная доставка для физлиц. Налажены экспортные поставки в Москву и Санкт-Петербург. Вместе с предприятием-партнером организовано производство детского питания с добавлением кобыльего молока.

Сейчас производственные мощности предприятия загружены на 35%. Для запуска производства кумыса потребуется закупка дополнительного оборудования.

Кобылье молоко - пока непривычный для белорусского рынка товар, но предприятие собирается активно заниматься его продвижением в качестве терапевтического продукта. По сравнению с коровьим молоком в кобыльем в 10 раз больше содержание витамина С и полиненасыщенных жирных кислот, в 2 раза больше лактоферрина, витаминов А и В. Срок годности кобыльего молока составляет 10 суток. Продукт рекомендуется аллергикам, больным туберкулезом.

ООО "БелКумысПром" - единственное в Беларуси предприятие молочного коневодства. Первая продукция произведена в июне 2016 года. В 2017 году предприятие получило треть выручки от экспортных поставок кобыльего молока, племенных лошадей и органических удобрений.

Андрей Кобяков также посетил предприятие "Истерн Шип", созданное с привлечением иранских инвестиций. Здесь выращивают овец породы Иль-де-Франс.-0-