Купальские гулянья 6 июля развернутся в двух минских парках

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Купальские гулянья 6 июля в белорусской столице развернутся в парке им. 900-летия Минска и Лошицком усадебно-парковом комплексе. Афиши мероприятий размещены на сайтах районных администраций, сообщает БЕЛТА.

Гостей ожидают купальские чудеса, выступления артистов и вкусные угощенья, будут работать интерактивные площадки. В программе значатся хороводы, танцы, народные обряды. В числе приглашенных гостей - фольклорные коллективы "Шляхта", "Багач", "Кабеты", "Велiс", "Святкi", "Щодрыца". Мероприятия пройдут с 17.00-18.00 до 22.00.

Купалье - древнейший праздник, посвященный летнему солнцестоянию, красоте природы и самоочищению. Белорусы всегда очень серьезно относились к обрядам праздника. Магические ритуалы Купалья возникли еще в языческие времена, люди благодарили почитаемые могущественные стихии - Огонь, Воду, Землю.

С Купальем связано множество удивительных легенд и преданий. Считается, что в купальскую ночь реки светятся особым призрачным светом, а в их водах купаются души умерших в облике русалок. По земле ходят ведьмы, колдуны и духи, которые стремятся навредить человеку. Увидеть эти чудеса, понять язык зверей и птиц можно с помощью цветка папоротника, зацветающего раз в году.-0-