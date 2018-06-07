Купание детей ограничено на пяти пляжах Гомеля

7 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле купание детей ограничено на пяти пляжах. Информация об этом размещена на сайте Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии, сообщает БЕЛТА.
Всего в областном центре организовано девять пляжей для купания. В настоящее время из-за несоответствия воды требованиям гигиенических нормативов по показателю микробного загрязнения - содержанию кишечной палочки ограничено купание детей на пяти пляжах города: "Каскаде-1" и "Каскаде-2" по ул.П.Бровки, "Волотовском", "Прудковском" Центрального района и "Западном" Советского района.
Оценка санитарного состояния и благоустройства пляжей, а также лабораторные исследования качества воды в зонах купания по показателям безопасности с июня по август проводятся еженедельно. "Показатель микробного загрязнения воды водоемов зависит от многих факторов и постоянно изменяется, что требует оперативного принятия мер. При нормализации показателей ограничения на купание могут быть сняты", - отметили в городском центре гигиены и эпидемиологии.
Также специалисты напомнили, что купание разрешено только в установленных местах, а при посещении пляжей необходимо соблюдать правила личной гигиены.-0-
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