Купание детей ограничено в четырех зонах отдыха Брестской области

31 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в четырех зонах отдыха ограничено купание детей, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом гигиены областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Людмила Брезовская.

Санитарные службы региона с начала купального сезона провели отбор 352 проб воды. В связи с несоответствием по микробиологическим показателям на четырех зонах отдыха ограничено купание детей. Это касается пляжей "Центральный" на левом и правом берегах реки Мухавец в Бресте, водоемов в городском парке Жабинки и санатория "Надзея" в Жабинковском районе.

Людмила Брезовская призвала родителей не пренебрегать рекомендациями специалистов. "В связи с жарой идет активное размножением микроорганизмов, также снижается процесс самоочищения воды", - отметила завотделом гигиены.

В Брестской области определено более 100 мест массового отдыха у воды. Санитарные службы еженедельно проводят там отбор проб на соответствие гигиеническим нормам.-0-