13 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Купание детей ограничено в четырех зонах отдыха в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Специалистами санитарно-эпидемиологической службы продолжается оценка зон отдыха, расположенных около водных объектов, на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства с отбором проб воды. Из 106 проб 17 не соответствовали установленным требованиям безопасности по микробиологическим показателям.

По результатам лабораторных исследований было ограничено купание детей в зонах отдыха урочища Пышки, урочища Лососно, на центральном пляже на Немане в Гродно, а также на озере Юбилейном в областном центре.

Кроме того, приостановлено купание детей и взрослых до получения результатов лабораторных исследований, подтверждающих безопасность воды для отдыхающих, в зоне отдыха Щучинского РУП ЖКХ на озере в Щучине.

В зоне отдыха, расположенной на озере Белом в агрогородке Озеры Гродненского района, с 10 июля возобновлено купание детей.

Специалисты отмечают, что также выявлены нарушения в содержании территории в зонах отдыха в Волковысском, Лидском, Мостовском, Новогрудском, Свислочском, Слонимском, Сморгонском районах.-0-