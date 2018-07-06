Купание детей ограничено в двух местах отдыха в Минской области

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санитарные службы ограничили купание детей в двух местах отдыха в Минской области, сообщили БЕЛТА в Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Было отобрано и исследовано 1118 проб воды из поверхностных водоемов центрального региона. Из-за их несоответствия установленным требованиям по микробиологическим показателям безопасности купание детей ограничено в месте отдыха на водохранилище "Рудня" Слуцкого района и на месте отдыха на реке Случь в районе 11-го городка (ул. Социалистическая).

В Минской области за время купального сезона текущего года проведена оценка состояния всех зон рекреаций, в ходе которой на 51 из них выявлялись нарушения в части оборудования и содержания общественных туалетов, стоянок для личного и общественного автотранспорта, кабинок для переодевания, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Балансодержателям направлены рекомендации и предложения об устранении нарушений, к административной ответственности привлечены 4 должностных лица.-0-