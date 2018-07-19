Купание ограничено на 14 минских пляжах

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые ограничения на купание действуют на 14 минских пляжах, сообщили БЕЛТА в санитарно-эпидемиологической службе города.

В столице официально утвержден 21 пляж в пяти зонах рекреации: "Заславское" (8 пляжей), "Криница" (2), "Дрозды" (5), "Цнянское" (5), "Комсомольское озеро" (1 пляж). Эпидемиологи еженедельно, в том числе по выходным, проводят оценку санитарно-гигиенического состояния мест массового отдыха населения у водоемов города. Итоги лабораторных исследований на этой неделе "не внесли изменений в ограничения по отдельным акваториям, действовавшие еще на 5 июля", отметили в службе.

В частности, по прежнему ограничено купание детей (купание взрослых разрешено, как и занятия всеми видами водного спорта) на пляжах №2 и 4 Заславского водохранилища (Минское море), №1 на Комсомольском озере. Все так же приостановлено купание детей и взрослых (за исключением занятий водным спортом) на пляжах №1, 3, 6 Заславского водохранилища, №2, 5-8 в Дроздах. Полное ограничение - на купание детей, взрослых и занятие водными видами спорта - действует на пляжах №5, 8, 9 Заславского водохранилища.

Повторные лабораторные исследования к 27 июля могут внести коррективы в эти решения.

Во время еженедельного осмотра зон отдыха оценивается и содержание их территорий и прилегающей водной акватории, качество и своевременность уборки, санитарное состояние туалетов, площадок для сбора отходов, подъездных путей, стоянок для автотранспорта, наличие и исправность пляжного оборудования и необходимых информационных стендов. "В целом санитарное состояние пляжей можно оценить как удовлетворительное", - заключили в санэпидслужбе.-0-