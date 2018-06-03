3 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Куриные бега и Beer-старты впервые прошли на Августовском канале, передает корреспондент БЕЛТА.

Необычные состязания для всех желающих были включены в программу третьего дня XII Республиканского фестиваля национальных культур. Праздник впервые вышел за пределы Гродно: одна из фестивальных локаций разместилась у шлюза Домбровка.

Культурная программа была здесь насыщенной. На главной сцене фестиваля выступали ведущие танцевальные коллективы региона, на импровизированных подворьях знакомили с блюдами, традициями и играми различных народов. Впрочем, самыми притягательными для гостей стали площадки для активного отдыха и развлечений, тем более что некоторые состязания проводились впервые.

Например, каждый мог попробовать себя в куриных бегах. Задача проста: выбрать понравившуюся курицу и "уговорить" ее первой преодолеть пятиметровую дистанцию. Кстати, у каждой из участниц было свое имя, кроме того, куры представляли разные страны. Во время забега свою подопечную можно было подбадривать лишь голосом. Как оказалось, у кур нет особой жажды победы - они не спешили. Чаще всего по истечении времени гонки победительницей называлась та птица, что была ближе к финишу.

В других забегах - первых региональных соревнованиях "Beer-старты" - до финиша добрались все участники. Желающих попробовать свои силы было около 50 человек. Им надо было преодолеть около 1 км дистанции с тремя "рубежами", на каждом из которых проходила дегустация пива. По дистанции участники перемещались быстрым шагом: на ней определяли не только самого быстрого, но и самого красивого, оригинального, шумного участника.

"Друзья пригласили приехать отдохнуть на канал. Уж точно получил заряд веселья и адреналина. Я часто бегаю, но в таких соревнованиях принимал участие впервые. Впечатления? Понравилось!", - рассказал один из победителей Beer-стартов Ярослав Семинский. К слову, подобные соревнования станут на канале традиционными.

Возможно, будут проводить регулярно и другой конкурс, пришедшийся по вкусу участникам и гостям праздникам. Агрокомбинат "Скидельский" предложил продегустировать продукцию собственной птицефабрики во время соревнования на скоростное поедание сосисок.

"Не думал, что именно таким образом познакомлюсь с белорусской продукцией. Было и вкусно, и интересно. Третий день фестиваля точно запомнится", - рассказал один из участников, представившийся Казимиром из польского города Кнышин.

Кстати, победителем конкурса стал корреспондент БЕЛТА Сергей Гаврицкий. Он расправился с восьмью сосисками за 41 секунду. Ближайшему преследователю на это потребовалось 54 секунды!

Гуляния на Августовском канале продолжатся до самого вечера. К слову, окунуться в атмосферу праздника здесь можно не только в дни фестиваля: на протяжении всего летнего сезона каждые выходные здесь проводят развлекательные, культурные и спортивные мероприятия.-0-