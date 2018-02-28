28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курс коррекционной программы с психологами в Минске за 2017 год прошли 17 мужчин-агрессоров, сообщила сегодня журналистам председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович, передает корреспондент БЕЛТА.

Для сохранения семьи в столице организована специальная программа психологической помощи, которая базируется на национальной модели комплексной работы с мужчинами-агрессорами. "За 2017 год, например, 17 мужчин прошли целый курс коррекционной программы. Он не однодневный - с каждым человеком нужно работать длительный период времени. Хотя сложно мотивировать таких мужчин на работу с психологом. Проводятся групповые и индивидуальные занятия. Это очень кропотливая работа, цель которой сохранить семью и разрешить конфликт", - отметила Жанна Романович.

Координатором работы по профилактике насилия в семье является Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей, при нем также организована круглосуточная телефонная линия помощи семье в кризисной ситуации. В прошлом году на нее поступило более 9 тыс. звонков. Это не только случаи семейно-бытового насилия, но и разногласия между родителями и детьми, подростковые проблемы.

Данный центр в целом оказывает методическую и методологическую помощь в работе с родителями и детьми. На учете в нем состоят более 14 тыс. семей, которые в той или иной степени нуждаются в социальной помощи и поддержке, например, в кризисных ситуациях. Жанна Романович подчеркнула, что учреждение не подменяет функционально территориальные центры в районах. В большей степени он работает над формированием осознанного родительства (в том числе через "Папа-школы" и "Мама-школы"). При нем же реализуется еще ряд интересных проектов: супружеская терапия, школа для беременных женщин, кружки для женщин в трудной жизненной ситуации и так далее.-0-