Курсант БелГУТа помог пострадавшей в ДТП гомельчанке

30 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Курсант Белорусского государственного университета транспорта оказал помощь пострадавшей в ДТП гомельчанке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Авария произошла на проспекте Ленина в Гомеле 24 октября. При повороте налево водитель Opel Vectra не предоставил преимущества в движении и наехал на 60-летнюю женщину. Пешеход получила травмы. Водитель иномарки растерялся, а курсант 4-го курса военно-транспортного факультета БелГУТа Александр Доманников, который оказался недалеко от места ДТП, начал действовать.
Алгоритм поведения в таких ситуациях молодым человеком был отработан на занятиях по военно-медицинской подготовке. "Он вызвал скорую помощь, позвонил в милицию. Доложил о причине звонка, описал тяжесть аварии, сообщил свои личные данные. Первые мгновения в такой ситуации многое решают, в том числе для здоровья человека, и я старался не медлить", - сказал Александр Доманников. Он расспросил пострадавшую о самочувствии, обеспечил неподвижность, находился рядом до приезда экстренных служб.
Курсант Доманников дома ничего не говорил о произошедшем. Его мама Наталья Сергеевна узнала об этом от представителей университета, пригласивших ее в вуз для благодарности за воспитание сына. Сегодня ректор БелГУТа Юрий Кулаженко лично передал женщине приветственный адрес.
Грамотные действия молодого человека не остались незамеченными и правоохранителями. За достойный поступок - крепкое мужское рукопожатие временно исполняющего обязанности начальника управления ГАИ Гомельского облисполкома Андрея Гаркуши и благодарность за активную жизненную позицию, исполнение гражданского долга и оказание помощи органам внутренних дел в сфере обеспечения безопасности движения.
Как отметили в ГАИ, это не единственный случай проявления небезразличия граждан к безопасности на дорогах Гомельской области. В региональной Госавтоинспекции готовятся отметить вклад еще одного гомельчанина, который заметил и удерживал до приезда экипажа ГАИ водителя в нетрезвом состоянии.-0-
Фото Сергеня Холодилина
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