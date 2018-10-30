Курсант БелГУТа помог пострадавшей в ДТП гомельчанке

30 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Курсант Белорусского государственного университета транспорта оказал помощь пострадавшей в ДТП гомельчанке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла на проспекте Ленина в Гомеле 24 октября. При повороте налево водитель Opel Vectra не предоставил преимущества в движении и наехал на 60-летнюю женщину. Пешеход получила травмы. Водитель иномарки растерялся, а курсант 4-го курса военно-транспортного факультета БелГУТа Александр Доманников, который оказался недалеко от места ДТП, начал действовать.

Алгоритм поведения в таких ситуациях молодым человеком был отработан на занятиях по военно-медицинской подготовке. "Он вызвал скорую помощь, позвонил в милицию. Доложил о причине звонка, описал тяжесть аварии, сообщил свои личные данные. Первые мгновения в такой ситуации многое решают, в том числе для здоровья человека, и я старался не медлить", - сказал Александр Доманников. Он расспросил пострадавшую о самочувствии, обеспечил неподвижность, находился рядом до приезда экстренных служб.

Курсант Доманников дома ничего не говорил о произошедшем. Его мама Наталья Сергеевна узнала об этом от представителей университета, пригласивших ее в вуз для благодарности за воспитание сына. Сегодня ректор БелГУТа Юрий Кулаженко лично передал женщине приветственный адрес.

Грамотные действия молодого человека не остались незамеченными и правоохранителями. За достойный поступок - крепкое мужское рукопожатие временно исполняющего обязанности начальника управления ГАИ Гомельского облисполкома Андрея Гаркуши и благодарность за активную жизненную позицию, исполнение гражданского долга и оказание помощи органам внутренних дел в сфере обеспечения безопасности движения.

Временно исполняющий обязанности начальника управления ГАИ Гомельского облисполкома Андрей Гаркуша вручает благодарность Александру Доманникову

Временно исполняющий обязанности начальника управления ГАИ Гомельского облисполкома Андрей Гаркуша, курсанат Александр Доманников, его мать Наталья Сергеевна и ректор БелГУТа Юрий Кулаженко

Как отметили в ГАИ, это не единственный случай проявления небезразличия граждан к безопасности на дорогах Гомельской области. В региональной Госавтоинспекции готовятся отметить вклад еще одного гомельчанина, который заметил и удерживал до приезда экипажа ГАИ водителя в нетрезвом состоянии.-0-

Фото Сергеня Холодилина