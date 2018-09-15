Квартал арендного жилья построят в Любани

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Квартал арендного жилья планируется построить в Любани, сообщил сегодня журналистам председатель Любанского райисполкома Сергей Казецкий во время торжественной церемонии открытия пятиквартирного арендного жилого дома для работников центральной районной больницы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы запланировали на этом земельном участке построить целый квартал подобной жилой застройки, которая будет представлять собой одноэтажные, максимум двухэтажные, сблокированные дома. Здесь также предусмотрен детский сад. Сделаем максимально удобно для людей, которые будут жить в этом районе", - отметил Сергей Казецкий.

Всего предполагается возвести 24 арендные квартиры. "Наш город нуждается не только во врачах, но и в других специалистах. В частности, есть два плавательных бассейна, нужны тренера по плаванию, хореографы, преподаватели в учреждения образования, узкие специалисты", - добавил глава райисполкома.

В Любанском районе "Славкалий" возводит Нежинский горно-обогатительный комбинат на базе Старобинского месторождения калийных солей. В городе насчитывается около 12 тыс. жителей, но со вводом в эксплуатацию нового предприятия их число увеличится как минимум на 6 тыс. человек. Только на горно-обогатительном комбинате будет трудоустроено 1,8 тыс. - 2 тыс. человек.

"Мы к этому готовимся уже сейчас, выделены места под застройку, перекладываем сети. Работы ведутся в комплексе, есть перспективный план развития города. В этом году планируем ввести 7,5 тыс. кв.м, дальше в геометрической прогрессии - 14 тыс., 20 тыс. кв.м и так далее по мере прибытия новых работников. Будет развиваться не только малоэтажная застройка. Вышли с предложением разрешить строительство девятиэтажных домов, несмотря на то, что относимся к малым городам. Для строительства жилья кроме этого участка есть еще два. На одном из них уже возводится 40-квартирный и проектируется 30-квартирный дома. Руководство "Славкалия" подтвердило начало строительство еще трех домов: 70-квартирного и двух 40-квартирных", - уточнил Сергей Казецкий.

Пятиквартирный дом для врачей - пилотный проект арендного жилья в Любани. Общая площадь здания составляет 345 кв.м. В нем расположены одна трехкомнатная, по две двухкомнатные и однокомнатные квартиры. Они сданы с полной отделкой, оснащены поквартирным газовым отоплением. На дворовой территории оборудованы детская площадка, парковка для автомобилей, созданы безбарьерная среда и условия для раздельного сбора мусора. Начались строительные работы в марте текущего года, завершены в августе. Финансирование осуществлялось за счет областного бюджета. Дом будет передан на баланс Любанской ЦРБ. Жилье здесь предоставлено трем семьям и двум молодым врачам.

Новый район планируется возвести за два года. Работы будут вестись как за счет бюджета, так и как долевое строительство. "Славкалий" обеспечит своих работников служебным жильем.

Как сообщалось, в сентябре 2015 года глава государства Александр Лукашенко и бизнесмен Михаил Гуцериев торжественно заложили капсулу в ознаменование начала строительства Нежинского горно-обогатительного комбината. Это будет второе предприятие в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений мощностью до 2 млн т хлорида калия в год. Инвестпроект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Строительство ГОКа запущено в 2016 году. Реализует проект ИООО "Славкалий", входящий в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева.-0-