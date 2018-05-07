Квесты, игры и ползунковые забеги ждут участников праздника "Семь Я" в Минске

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской праздник "Семь Я" 12 мая объединит на сцене Минского государственного дворца детей и молодежи учащихся этого учреждения и дружные и активные семьи столицы, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Программа творческого праздника, приуроченного к Международному дню семьи, будет построена так, что все гости и участники не только насладятся концертно-развлекательной программой коллективов дворца, но и сами смогут проявить свои спортивные, творческие, интеллектуальные способности, приняв участие в квест-игре "Счастливая семья". Самые активные семьи будут награждены почетными грамотами и подарками", - рассказала заведующая сектором информации и рекламы Минского государственного дворца детей и молодежи Инна Биличенко.

Спортивный азарт, веселье и драйв обещают организаторы участникам эстафеты "Большие гонки для маленьких". В трех турах - "Ползунковые забеги", "Ванька-встанька" и "Покатушки" (на машинках) сразятся "гонщики" от 6 месяцев до 4 лет.

Гостей праздника ждут концерт, творческие мастер-классы, показательные выступления роботов, зона стиля и красоты, островок творчества и спорта. Веселые аниматоры подарят хорошее настроение не только детям, но и взрослым, которые смогут развлечься интерактивных зонах.-0-