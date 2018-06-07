Лаборатория сна открылась в РНПЦ оториноларингологии

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лаборатория сна для комплексного лечения пациентов с ЛОР-патологией открылась в РНПЦ оториноларингологии, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор центра Николай Гребень.

В лаборатории будет проводиться как диагностика, так и подбор современной консервативной терапии (применение СИПАП-аппаратов) с одновременным контролем ее эффективности.

Лаборатория сна расположена в новом реконструированном помещении, которое расположено отдельно от палат, что позволяет обеспечить необходимые условия для выполнения полисомнографии. Новая лаборатория оборудована современным лечебным и диагностическим оборудованием, позволяющим проводить полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий. Созданы условия для комфортного пребывания пациентов: помещение оборудовано бытовой техникой, Wi-Fi, душевой кабинкой и т.д.

Количество пациентов сомнологического профиля (с нарушениями дыхания во сне) растет ежегодно в связи с увеличением продолжительности жизни населения, болезнями современной цивилизации (ожирение, сахарный диабет и др.). На основе имеющегося собственного, а также мирового опыта в диагностике и лечении синдрома обструктивного апноэ во сне сотрудники центра выполняют всестороннее и углубленное обследование пациентов, с последующим индивидуальным подбором комбинированного лечения.

В лабораторию будут направлять пациентов по решению консилиума. Обращаться можно и на платной основе.-0-