Лабораторию опытного производства медизделий с антибактериальным покрытием планируют открыть в Гомеле

22 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Лабораторию опытного производства медицинских изделий с антибактериальным покрытием планируют открыть в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины. Об этом шла речь сегодня во время приема граждан и юридических лиц, который провел в Гомельском облисполкоме председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, передает корреспондент БЕЛТА.

Предложения по реализации научного проекта высказал проректор по научной работе ГГУ имени Ф.Скорины Олег Демиденко. Он рассказал, что ученые Гомельского госуниверситета разработали вакуумную технологию нанесения антибактериальных покрытий на изделия медицинского назначения: импланты, протезы, хирургические фиксаторы и сетки и т.д. Технология обеспечивает пролонгированное действие антимикробных препаратов и предотвращает появление и развитие местных и генерализованных инфекций.

Следующим шагом в развитии данного направления, по мнению проректора, может стать лаборатория опытного производства медизделий. Ее создание позволит решить ряд актуальных вопросов, в числе которых импортозамещение. Планируется, что медицинское сопровождение в лаборатории (исследования, рекомендации) будет обеспечивать Гомельский государственный медицинский университет. Реализацией технической составляющей займется ГГУ имени Ф.Скорины. "Мы имеем разработанную технологию, обученный квалифицированный персонал, богатейший опыт работы, выделенные помещения. Однако нам необходимо специализированное оборудование, которое будет отвечать всем необходимым требованиям, предъявляемым к производству медицинских изделий", - сказал Олег Демиденко.

Александр Шумилин отметил, что данная идея очень перспективная. "Университет предлагает экспортно ориентированные, востребованные, высокоприбыльные разработки на стыке наук. Производство, которое направлено на выполнение индивидуального заказа и индивидуальных требований, сможет занять свою нишу в том числе и на зарубежном рынке", - считает он. В ближайшее время Гомельский госуниверситет подготовит всю необходимую документацию для того, чтобы вопрос создания лаборатории был детально изучен и определены пути его решения.

Председатель Государственного комитета по науке и технологиям добавил, что весной этого года будет объявлен конкурс совместных белорусско-китайских научных проектов. Лучшие разработки получат финансовую поддержку для их реализации.

Подводя итоги выездного приема граждан и юридических лиц, Александр Шумилин подчеркнул, что подобные встречи очень важны. По его словам, такая практика позволяет напрямую узнать, с какими вопросами и проблемами сталкиваются специалисты в области развития науки и технологий, скорректировать нормативные документы, усилив практическую составляющую, услышать предложения по различным направлениям.-0-