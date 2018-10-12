Лабораторию по автоматизации процессов на станциях БЖД открыли в БелГУТе в Гомеле

12 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Современную лабораторию "Автоматика и телемеханика на перегонах" открыли в Белорусском государственном университете транспорта (БелГУТ) во время IV Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы и перспективы транспортного и строительного комплексов" в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении образования.

Учебная лаборатория на электротехническом факультете университета оснащена современным оборудованием, которое сегодня активно внедряют на Белорусской железной дороге. Микропроцессорные системы обеспечения безопасности движения поездов установлены на более 30 станциях по всей стране. В настоящее время они постепенно заменяют устаревшие релейные и релейно-процессорные установки. Такой подарок руководство БЖД сделало вузу накануне юбилея.

По сути, в университете оборудован микропроцессорный центр - система управления стрелками и сигналами на железнодорожных станциях, который будет задействован в учебном процессе. "Открытие лаборатории позволит еще более повысить качество подготовки инженеров-электриков", - подчеркнул декан электротехнического факультета БелГУТа Федор Сатырев. Как рассказали в учреждении образования, аналогов лаборатории в республике нет.

Открытие лаборатории стало одним из пунктов программы научно-практической конференции. Преподаватели, ученые и практики из Китая, Германии, Украины, США, России, Польши, Узбекистана, Туркменистана и Беларуси (всего более 1 тыс. участников) представляют в БелГУТе свои наработки, а также презентуют передовые технологии в сфере железнодорожного транспорта и строительства.

По словам организаторов, акцент на секционных заседаниях сделан на применение цифровых технологий в отрасли, перспективах внедрения интеллектуальных систем управления на железнодорожном транспорте и др. Также во время форума будут подписаны соглашения о сотрудничестве БелГУТа с различными компаниями и учреждениями.

После подведения итогов международной научно-практической конференции пройдут мероприятия, посвященные 65-летию образования БИИЖТа-БелГУТа. Гостями юбилея станут представители министерств и ведомств, руководство области и Гомеля. Прибудут на юбилей и знаменитые выпускники, среди которых министры, руководители Белорусской железной дороги, железных дорог России, государственные деятели, депутаты и т.д.

Решение Совета Министров СССР об открытии в Гомеле Белорусского института инженеров железнодорожного транспорта было принято 1 октября 1953 года. БИИЖТ создавался как институт всесоюзного значения, впоследствии стал признанной кузницей кадров железной дороги Советского Союза. Этот статус вуз удерживает и на постсоветском пространстве.-0-