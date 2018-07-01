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Лагерь "Бе-Lа-Русь" в 2019 году начнется в один день с мероприятиями на Кургане Дружбы

Регионы 01.07.2018 | 16:05

1 июля, Верхнедвинский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Молодежный лагерь "Бе-Lа-Русь" в 2019 году начнется в один день с мероприятиями на Кургане Дружбы. Об этом сообщил сегодня на встрече ветеранов у этого памятного места председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы приняли решение в следующем году одновременно с памятными мероприятиями на Кургане дружбы провести и молодежный лагерь "Бе-Lа-Русь". Они его проводят каждый год, но обычно в конце июля. Но нам важно, чтобы вы, ветераны, которые помните ужасы войны, рассказали молодежи напрямую всю правду о тех событиях. Как тогда отдавали себя до конца, проливали кровь, чтобы добыть мирное небо. Победа далась большой ценой, и память о ней нужно хранить вечно", - отметил Николай Шерстнев.

По его словам, с каждым годом значимость мероприятий на границе трех стран не уменьшается, хотя, к сожалению, ветеранов в строю уже немного. Участники встречи 59 лет подряд испытывают неподкупные чувства и эмоции. Сюда приезжали предыдущие поколения, сегодня это делает новая генерация.

"Это нас всех объединяет, делает более крепкими и уверенными в завтрашнем дне. Молодежь поддерживает идею старших, с каждым годом молодых людей все больше на 9 мая, чествованиях ветеранов, памятных датах. Сейчас наша задача передать им традиции предков, чтобы Беларусь, Россия и Латвия вечно жили мирно и по-соседски", - подчеркнул руководитель Витебской области.

Он также поблагодарил ветеранов за то, что сдержали свое прошлогоднее обещание и приехали сегодня на Курган Дружбы.

Солидарны с этими словами в своих выступлениях были и временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников и депутат Сейма Латвии Артур Рубикс.

"Более полувека назад закончилась война. Появились новые государства, проведены границы, но история Великой Отечественной войны и Великой Победы у нас общая. И главная задача неизменна - сохранение дружеских отношений между нашими народами ради памяти предков и будущего наших детей. Третий год с нами здесь находится молодежь и это правильно, ведь именно им нести правду о войне и передавать ее будущим поколениям", - добавил Михаил Ведерников. Он в свою очередь от имени жителей Псковской области поздравил белорусов с приближающимся Днем Независимости.

На Кургане Дружбы присутствовал и помощник Президента - инспектор по Витебской области Александр Субботин, который приехал сюда впервые. "Это показательно, что спустя столько лет традиция продолжается, несмотря на преграды и запреты. Хоть погода сегодня и не радует, но столько людей, улыбок и положительных эмоций доказывают, что Кургану Дружбы быть", - резюмировал Александр Субботин.

Сегодня на стыке трех государств проходит 59-я международная встреча фронтовиков, партизан и подпольщиков Беларуси, России, Латвии на Кургане Дружбы. Принимающей стороной в этом году стала Беларусь. Встреча началась с возложения цветов и венков - сначала к монументу героям-комсомольцам деревни Прошки на белорусской земле, затем - к памятнику комсомолке-разведчице Марии Пынто на территории России. И в завершение руководство Псковской и Витебской областей передали корзину с цветами латвийской стороне для возложения к монументу Герою Советского Союза Иманту Судмалису. До начала памятных мероприятий его участники, разделенные небольшой речкой Синей, по которой проходит линия границы между Россией и Латвией, махали друг другу, передавали привет, желали здоровья и успехов в начинаниях, несколько раз заводя хором "Катюшу".

Курган Дружбы был насыпан в 1959 году на границе трех республик - БССР, РСФСР и Латвийской ССР в честь боевого содружества партизан Беларуси, России и Латвии. Земля для него взята с могил партизан и воинов Красной армии, с мест гибели Александра Матросова, Клавдии Назаровой, Леонида Голикова, Марии Порываевой и других героев. К кургану проложены три аллеи: из Беларуси - березовая, из России - кленовая, из Латвии - липовая. На вершине Кургана растет дуб - символ нерушимой дружбы трех народов. На трех гранитных плитах на трех языках написано: "Курган Дружбы воздвигнут на стыке границ трех братских республик в честь боевой дружбы, скрепленной кровью в годы Великой Отечественной войны русских, белорусских и латышских партизан. Открыт 3 июля 1959 года".-0-

Фото Александра Хитрова

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Теги
ветераны, Витебская область, ВОВ, встречи, Шерстнев
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