Лагерь труда и отдыха "Свитанок" под Минском выставили на аукцион

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аукцион по продаже лагеря труда и отдыха "Свитанок" пройдет 2 апреля, сообщили БЕЛТА в Минском городском территориальном фонде государственного имущества.

Начальная цена продажи недвижимого имущества составляет более Br134 тыс. Заявления на участие в торгах принимаются до 30 марта включительно.

Предмет аукциона включает комплекс зданий и сооружений, расположенных на территории Новодворского сельского совета Минского района. Здесь предлагается разместить объект физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения.

Всего в текущем году на продажу будет выставлено 38 объектов недвижимости, в том числе в перечень вошло 30 изолированных помещений в разных районах столицы. В январе на торгах продан детский оздоровительный лагерь "Зеленое", расположенный в Ждановичском сельсовете.

В 2017 году состоялось 64 аукциона по продаже 30 объектов госсобственности, из них 20 реализовано. Наибольшим спросом пользуются изолированные помещения.-0-