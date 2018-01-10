Лагерь "Зеленое" под Минском продан с аукциона за Br727 тыс.

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детский оздоровительный лагерь "Зеленое", расположенный в Ждановичском сельсовете, продан с аукциона за Br727 тыс., сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по распоряжению государственным имуществом фонда "Минскгоримущество" Елена Борщевская.

Начальная цена лота составляла более Br596,6 тыс., в торгах принимали участие три инвестора. Покупателю необходимо с возникновением права собственности навести порядок на территории, а также использовать имущество в физкультурно-оздоровительных, спортивных или рекреационных целях.

"Основным условием продажи было сохранение в течение пяти лет функционального назначения объекта. Лагерь выставлялся на аукцион в третий раз, продан за Br727 тыс.," - рассказала Елена Борщевская.

Земля с правом аренды предлагалась на 30 лет. В состав лота входило более 20 зданий и сооружений (административно-хозяйственное, культурно-просветительского назначения, для профилактических и санаторно-курортных целей), а также зеленая зона. Объект давно не используется, общая площадь земельного участка - около 4,5 га.

В январе также планируется выставить на продажу два объекта по ул. Инженерной. В 2017 году состоялось 64 аукциона по продаже 30 объектов госсобственности, из них 20 реализовано.-0-