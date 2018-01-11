Лауреатами премии имени Дубко в сфере образования стали 39 молодых жителей Гродненской области

11 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Лауреатами премии имени Александра Дубко в сфере образования стали 39 молодых жителей Гродненской области. Сегодня на сцене большого зала Гродненского облдрамтеатра состоялась юбилейная, 20-я церемония вручения премий, передает корреспондент БЕЛТА.
Областной премии удостоены 20 учащихся школ и гимназий, 9 учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования, а также 10 студентов вузов. Они удостоены наград за достижения в учебе, спорте, науке и творчестве.
"Получают премию традиционно лучшие представители молодежи области. Важно, что Гродненская область в сфере образования занимает лидирующие позиции в стране, в том числе по результатам централизованного тестирования, олимпиад, причем побеждают наши молодые умы и на международном уровне. Свыше 40 студентов гродненских вузов стали победителями Республиканского конкурса научных работ", - отметил во время церемонии награждения заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович. Он добавил, что на лидирующих позициях молодежь региона находится и в спорте, в частности, команда Гродненской области в 2017 году стала победительницей республиканской спартакиады школьников, немало достижений и в творческой сфере.
За 20 лет существования премии ее лауреатами стали свыше 600 молодых людей. Недавно была выпущена книга, рассказывающая о каждом из них. "Мы проанализировали, проследили жизненный путь лауреатов и убедились, что все они стали достойными гражданами страны. И сегодня талантливые дети - в приоритете государственной политики, ведь они наше будущее", - отметил Виктор Лискович. К слову, почти сто обладателей премий разных лет поучаствовали в юбилейной церемонии награждения, пообщались с нынешними победителями, поделились с ними жизненным опытом. В подарок все участники получили и новую книгу, рассказывающую о талантливой молодежи региона.
Премия Гродненского облисполкома одаренным учащимся учреждена в 1998 году, с 2001-го носит имя одного из губернаторов области, Героя Беларуси Александра Дубко. Изначально стипендия вручалась школьникам и студентам. Позже к их числу примкнули учащиеся профессионально-технических и средних специальных учебных заведений.
Церемония вручения премии стала одним из мероприятий, приуроченных к 80-летнему юбилею Александра Дубко. 15 января в областном драмтеатре пройдет также церемония вручения премии, носящей имя Дубко, в сфере культуры, 12 января в областной библиотеке имени Карского состоится круглый стол, посвященный юбилею знаменитого земляка. В фойе драмтеатра сегодня открылась выставка, рассказывающая о жизненном пути Героя Беларуси, позже она будет представлена в здании Гродненского облисполкома.-0-
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