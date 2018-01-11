Лауреатами премии имени Дубко в сфере образования стали 39 молодых жителей Гродненской области

11 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Лауреатами премии имени Александра Дубко в сфере образования стали 39 молодых жителей Гродненской области. Сегодня на сцене большого зала Гродненского облдрамтеатра состоялась юбилейная, 20-я церемония вручения премий, передает корреспондент БЕЛТА.

Областной премии удостоены 20 учащихся школ и гимназий, 9 учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования, а также 10 студентов вузов. Они удостоены наград за достижения в учебе, спорте, науке и творчестве.

Лауреат премии Дубко Антон Адамчук и заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович.

Лауреат премии Анастасия Алистратова и заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович.

Лауреат премии Тимофей Новогран и заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович.

Лауреат премии Артем Тихонов и заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович.

"Получают премию традиционно лучшие представители молодежи области. Важно, что Гродненская область в сфере образования занимает лидирующие позиции в стране, в том числе по результатам централизованного тестирования, олимпиад, причем побеждают наши молодые умы и на международном уровне. Свыше 40 студентов гродненских вузов стали победителями Республиканского конкурса научных работ", - отметил во время церемонии награждения заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович. Он добавил, что на лидирующих позициях молодежь региона находится и в спорте, в частности, команда Гродненской области в 2017 году стала победительницей республиканской спартакиады школьников, немало достижений и в творческой сфере.

Лауреат премии Владимир Ишков.

Министр информации Александр Карлюкевич вручает премию Дубко Евгению Зенчику.

За 20 лет существования премии ее лауреатами стали свыше 600 молодых людей. Недавно была выпущена книга, рассказывающая о каждом из них. "Мы проанализировали, проследили жизненный путь лауреатов и убедились, что все они стали достойными гражданами страны. И сегодня талантливые дети - в приоритете государственной политики, ведь они наше будущее", - отметил Виктор Лискович. К слову, почти сто обладателей премий разных лет поучаствовали в юбилейной церемонии награждения, пообщались с нынешними победителями, поделились с ними жизненным опытом. В подарок все участники получили и новую книгу, рассказывающую о талантливой молодежи региона.

Председатель Гродненского областного Совета Депутатов Игорь Жук вручает премию Андрею Лопате.

Председатель Гродненского областного Совета Депутатов Игорь Жук вручает премию Олегу Кизюкевичу.

Премия Гродненского облисполкома одаренным учащимся учреждена в 1998 году, с 2001-го носит имя одного из губернаторов области, Героя Беларуси Александра Дубко. Изначально стипендия вручалась школьникам и студентам. Позже к их числу примкнули учащиеся профессионально-технических и средних специальных учебных заведений.

Церемония вручения премии стала одним из мероприятий, приуроченных к 80-летнему юбилею Александра Дубко. 15 января в областном драмтеатре пройдет также церемония вручения премии, носящей имя Дубко, в сфере культуры, 12 января в областной библиотеке имени Карского состоится круглый стол, посвященный юбилею знаменитого земляка. В фойе драмтеатра сегодня открылась выставка, рассказывающая о жизненном пути Героя Беларуси, позже она будет представлена в здании Гродненского облисполкома.-0-