29 января, Орша /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Новый лечебный корпус Оршанской городской больницы имени Семашко начал принимать пациентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач Оршанской центральной поликлиники Владимир Плыткевич.
В корпусе, которому присвоен номер 1, находятся кардиологическое, неврологическое, хирургическое, гинекологическое, урологическое, офтальмологическое, приемное, ангиографическое, реанимационное, физиотерапевтическое, центральное стерилизационное отделения и отделение гемодиализа. Остальные отделения разместятся в соседних корпусах больницы, соединенных с новым зданием галереями на уровне второго этажа. Каждому из них после закрытия больниц №2 и №4 для удобства посетителей и пациентов также будут присвоены номера.
В настоящее время медучреждение ведет поэтапный переезд в новое здание. На каждом этаже корпуса кипит работа: врачи и персонал обживают новое место, наводят порядок и отлаживают рабочие моменты. Полностью завершить процесс переезда планируется до 1 февраля.
Общий коечный фонд больницы имени Семашко с вводом нового корпуса увеличится более чем в два раза до 830 коек, аналогично практически в два раза расширится и коллектив медучреждения за счет ввода дополнительных ставок по врачам и среднему медперсоналу. При этом количество административных должностей за счет закрытия больниц №2 и №4 сократится. "Здесь, на новом месте, будут сконцентрированы вся дежурная служба, оборудование, транспорт, хозяйственные объекты. Таким образом, мы получим современный многопрофильный больничный городок", - заключил главврач.-0-
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