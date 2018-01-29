29 января, Орша /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Новый лечебный корпус Оршанской городской больницы имени Семашко начал принимать пациентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач Оршанской центральной поликлиники Владимир Плыткевич.

В корпусе, которому присвоен номер 1, находятся кардиологическое, неврологическое, хирургическое, гинекологическое, урологическое, офтальмологическое, приемное, ангиографическое, реанимационное, физиотерапевтическое, центральное стерилизационное отделения и отделение гемодиализа. Остальные отделения разместятся в соседних корпусах больницы, соединенных с новым зданием галереями на уровне второго этажа. Каждому из них после закрытия больниц №2 и №4 для удобства посетителей и пациентов также будут присвоены номера.

Главный врач Оршанской центральной поликлиники Владимир Плыткевич и заместитель председателя Оршанского райисполкома Олег Смирновский знакомятся с новым ангиографом.

Столовая.

Врач-рентгенолог Ирина Разумейко, рентгенолаборант Георгий Ольшевский и заведующий отделением Александр Рыбкин.

Медсестра диализного зала Наталья Маевская.

В настоящее время медучреждение ведет поэтапный переезд в новое здание. На каждом этаже корпуса кипит работа: врачи и персонал обживают новое место, наводят порядок и отлаживают рабочие моменты. Полностью завершить процесс переезда планируется до 1 февраля.

Общий коечный фонд больницы имени Семашко с вводом нового корпуса увеличится более чем в два раза до 830 коек, аналогично практически в два раза расширится и коллектив медучреждения за счет ввода дополнительных ставок по врачам и среднему медперсоналу. При этом количество административных должностей за счет закрытия больниц №2 и №4 сократится. "Здесь, на новом месте, будут сконцентрированы вся дежурная служба, оборудование, транспорт, хозяйственные объекты. Таким образом, мы получим современный многопрофильный больничный городок", - заключил главврач.-0-

Фото Александра Хитрова