15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ледовую угрозу понтонной переправе через Припять ликвидировали в Житковичском районе, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Вечером 14 марта при мониторинге оперативной обстановки на реке Припять инженером отдела понтонно-мостовой службы МЧС была замечена льдина шириной 200 м и длиной 700 м. Глыба медленно двигалась в сторону понтонной переправы. Был объявлен сбор и доставка к месту переправы работников Пинского центра Республиканского отряда специального назначения МЧС во главе с начальником отдела понтонно-мостовой службы подразделения.

"В 17.15 были приведены в готовность 2 катера и ледокол. Плавсредства установили у левого и правого берегов реки против течения. К месту вызова были направлены экскаваторы РУЭСП "Днепро-Бугский водный путь". В 18.45 началось движение льда в сторону моста. Было перекрыто движение транспорта по понтонному мосту. С двух сторон специалисты приступили к раскалыванию льдин и пропуску их через понтон. В 20.30 работы были завершены и открыто движение через мост", - проинформировали в МЧС.

В результате совместной операции по предупреждению чрезвычайной ситуации понтонная переправа продолжает работать в штатном режиме. Все работы проведены без разведения моста.

Понтонный мост через Припять в Житковичском районе функционирует как временная мера, заменяет стационарный автомобильный мост, в котором 7 декабря прошлого года была обнаружена трещина.-0-