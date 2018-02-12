Ледовые скульптуры украсят Ботанический сад в Минске

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. IV фестиваль ледовых скульптур "Мир кристаллов" и праздник "Масленица необыкновенная" пройдут в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси 17 февраля, сообщили БЕЛТА в учреждении.
Профессиональные мастера скульптуры, которые неоднократно представляли свои работы на международных площадках, станут участниками мероприятия. Увидеть шедевры изо льда можно будет уже с 15 февраля, церемония открытия состоится 17 февраля.
Также гости смогут окунуться в атмосферу "Масленицы необыкновенной", так как организаторы праздника подготовили веселую интерактивную программу с песнями, шутками, белорусскими танцами, конкурсами и зимними играми. Начнется красочное действо с театрализованного шествия сказочных героев. Перед посетителями выступят этно-ансамбль фольк-модерна "Нагуаль", театры "Жарт" и "Батлейка", театр-шоу В. Кустова, передвижной театр "Веселый балаган" и др. Минчанам и туристам предложат отведать гречишные блины, блины с икрой и медом, в продаже будут глинтвейн и горячий чай.
В числе развлечений значатся и гадание на суженого, катание на лошади и пони, традиционный кулачный бой. Кульминацией мероприятия станет огненное шоу.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.953 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN