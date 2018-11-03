3 ноября Минск /Корр. БЕЛТА/. Крытый ледовый каток построят в минском микрорайоне Лошица, сообщил сегодня журналистам председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, передает корреспондент БЕЛТА.

Предполагается, что проект будет типовым. Затем такие объекты появятся в других районах города. Здесь смогут тренироваться хоккейные команды, юные фигуристы.

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