3 ноября Минск /Корр. БЕЛТА/. Крытый ледовый каток построят в минском микрорайоне Лошица, сообщил сегодня журналистам председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, передает корреспондент БЕЛТА.
Предполагается, что проект будет типовым. Затем такие объекты появятся в других районах города. Здесь смогут тренироваться хоккейные команды, юные фигуристы.
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