13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлетический забег для людей с веснушками состоится в Минске 14 июня в помощь детям с синдромом Дауна, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы акции.

Старт будет дан 14 июня в 18.00 в минском парке развлечений "Дримлэнд". Для участия в забеге приглашают всех желающих и особенно людей с рыжими волосами и веснушками, которые хотят пробежать в помощь детям. Предстоящее спортивное мероприятие станет продолжением кампании под названием SunRun Challenge в помощь детям с синдромом Дауна, начавшейся 7 июня пробегом в горнолыжном спортивно-оздоровительном комплексе "Логойск" . Финалом акции станет масштабный старт с 21 по 24 июня.

Участникам акции SunRunChallenge предстоит в общей сложности преодолеть 50 тыс. км в помощь воспитанникам детского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. Собранные в результате акции средства направят на дорогостоящее реабилитационное оборудование для воспитанников интерната.-0-