Лепельский центр "Жемчужина" проведет День Союзного государства

7 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. День Союзного государства проведут сегодня в детском реабилитационнно-оздоровительном центре "Жемчужина" (Лепельский район), сообщила корреспонденту БЕЛТА директор центра Вера Закревская.

Участниками традиционного ежегодного праздника станут дети из различных регионов России и Беларуси, проходящие сейчас оздоровление в здравнице по союзной программе чернобыльской тематики, советник представительства Постоянного комитета Союзного государства (Минск) Андрей Бригадин, представители Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, Витебского облисполкома, различных детских реабилитационно-оздоровительных центров Беларуси.

Насыщенная программа начнется с обзорной экскурсии по центру. Гости познакомятся с организацией отдыха и оздоровлением детей, находящихся в здравнице, посетят различные мероприятия с их участием, проводимые по тематике Союзного государства, а затем во время научно-практического семинара поделятся своим профессиональным опытом. Для детей этот день будет наполнен многочисленными играми, творческими выступлениями и мастер-классами, объединенными темой дружбы народов Беларуси и России.

По словам Веры Закревской, лепельский центр "Жемчужина" является постоянным исполнителем программы Союзного государства по организации лечения и оздоровления детей из районов Беларуси и России, наиболее пострадавших от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, также он входит в систему созданных государством по подпрограмме "Детям Чернобыля" президентской программы "Дети Беларуси" специализированных детских реабилитационно-оздоровительных центров, где есть все условия для комплексной реабилитации детей из пострадавших районов. Опыт, наработанный коллективом здравницы за 14 лет, а также имеющаяся лечебная база позволяют проводить комплексную реабилитацию детей и подростков по индивидуальным программам. Они предусматривают использование всех имеющихся видов процедур с учетом их сочетания и особенностей здоровья юного пациента, выявленных рисков для здоровья ребенка в будущем. Такой подход, подкрепленный серьезной материально-технической базой, позволяет персонально каждому ребенку подобрать схему с профилактической направленностью или с целью лечения той или иной патологии.-0-