Лесхозы Минской области планируют увеличить заготовку березового сока до 4 тыс. т

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы Минской области нынешней весной планируют увеличить заготовку березового сока до 4 тыс. т, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий инженер отдела промышленного производства Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения Николай Фурсевич.

В прошлом году лесхозы Минской области собрали 3,5 тыс. т сока. Нынешней весной объем заготовки планируется увеличить на 500 т: сбор сока еще продолжается, однако уже заготовлено 3,65 тыс. т.

Как отметил Николай Фурсевич, сок сразу идет на реализацию по предприятиям. "Основные покупатели - Борисовский консервный завод, Стародорожский плодоовощной завод. Берет сок и местное население: приобрели около 430 т", - сказал он.

В каждом районе области определены места, где население может приобрести свежий березовый сок. Преимущественно они находятся непосредственно в местах сбора. По словам ведущего инженера, в каждом из 20 лесхозов области своя цена за литр сока. Населению предлагают приобрести напиток по 10-15 копеек за 1 л.

Заготавливать сок не запрещено и самостоятельно. Для этого необходимо обратиться в ближайшее лесничество. Специалисты определят деревья, на которых можно производить подсочку. В случае незаконной добычи сока предусмотрена ответственность согласно Кодексу об административных правонарушениях - вплоть до штрафа в 20 базовых величин (БВ составляет Br24,5).-0-