Лесосеменной комплекс открылся в Ивацевичах

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый лесосеменной комплекс по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой, построенный по проекту "Развитие лесного сектора Республики Беларусь", открылся на базе Ивацевичского лесхоза, передает корреспондент БЕЛТА.

"Перед нами стоит задача выйти на уровень передовых стран в управлении лесным хозяйством. Один из подходов - создание таких гибридных центров для своевременного обеспечения лесного сектора посадочным материалом. Очень приятно, когда такие экономически эффективные и социально значимые проекты вводятся в стране. Хотел бы высказать слова благодарности руководству Всемирного банка за понимание и поддержку в развитии столь значимых проектов", - сказал заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый.

В апреле 2015 года между правительством Беларуси в лице Министерства лесного хозяйства и Международным банком реконструкции и развития было подписано соглашение о займе к проекту "Развитие лесного сектора Республики Беларусь". МББР предоставил заем на сумму $40,714 млн. Эти средства были вложены в строительство современных лесосеменных центров по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой, закупку необходимой техники и оборудования.

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Фото Геннадия Жинкова