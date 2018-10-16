Лесосеменной комплекс в Минской области откроется в ноябре

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесосеменной комплекс по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой, который строится по проекту "Развитие лесного сектора Республики Беларусь" за счет средств займа Всемирного банка, откроется в Минской области в ноябре. Об этом сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.

"Уже работает лесосеменной комплекс на базе Ивацевичского лесхоза Брестской области. В конце октября такой комплекс откроется в Витебской области, в Глубокском опытном лесхозе. Проектная мощность - 2,4 млн штук сеянцев в год, - сказал Виталий Дрожжа. - Строительные работы завершаются и в Минской области. Введение в эксплуатацию лесосеменного комплекса планируется в первых числах ноября. К слову, в одной из теплиц уже произведен сев. Но активная работа по выращиванию посадочного материала начнется с марта, если погода будет благоприятной".

В апреле 2015 года между правительством Беларуси в лице Министерства лесного хозяйства и Международным банком реконструкции и развития было подписано соглашение о займе по проекту "Развитие лесного сектора Республики Беларусь". МБРР предоставил заем на $40,714 млн. Эти средства были вложены в строительство лесосеменных центров по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой, закупку техники и оборудования.

Весной 2018 года Совет исполнительных директоров Всемирного банка, изучив ход реализации проекта, принял решение о выделении дополнительного займа в 12 млн евро. "Мы предварительно согласовали с Всемирным банком возможные варианты использования этих средств. Подготовлена проектная документация на строительство трех лесосеменных комплексов в Могилевской, Гомельской и Гродненской областях. Планируем, что работы начнутся со следующего года. Но, возможно, мы внесем коррективы по объемам создания посадочного материала с закрытой корневой системой в этих центрах", - отметил министр.

Делегация представителей Минлесхоза недавно побывала в Польше для обмена опытом. "Польские специалисты более осторожны в оценке целесообразности выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой в тех объемах, которые мы запланировали. Мы, основываясь на финском пути развития, поставили для себя планку, что до 2020 года объем создания лесных культур таким способом будет до 30% в общем объеме посадки леса в Беларуси. Между тем в Польше этот процент не более 7%, притом что они более 25 лет этим глубоко занимаются. Мы соберем экспертов, специалистов и будем обсуждать, нужно ли нам достигать показателя в 30%. Сегодня создаем с помощью посадочного материала с закрытой корневой системой 10% наших культур. В следующем году показатель уже будет в районе 15%, и к 2020 году, думаю, мы все же остановимся на 15-17%", - добавил Виталий Дрожжа.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-