Летнюю школу белорусского языка и культуры впервые организуют в ГрГУ им. Янки Купалы

14 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Летнюю школу белорусского языка и культуры впервые организуют в Гродненском государственном университете им. Янки Купалы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Школа будет действовать с 5 по 18 августа на базе научной библиотеки университета.

"Мы будем рады видеть среди участников как иностранных граждан, так и жителей Беларуси. Программа летней школы направлена на участников, которые только начинают изучать белорусский язык и культуру, а также на тех, кто желает углубить свои знания в этом направлении", - отметили в пресс-службе.

На протяжении почти двух недель для слушателей организуют креативные занятия по белорусскому языку, путешествия по знаковым местам области, знакомство с белорусскими традициями, а также мастер-классы по народной культуре, ткачеству и кухне. Участники школы побывают в музеях, историческом центре Гродно, посмотрят белорусские фильмы в кино, а также поучаствуют в караоке по-белорусски.

Это не единственный подобный проект ГрГУ им. Янки Купалы. На протяжении нескольких лет успешно действуют зимняя и летняя школы русского языка. Они ежегодно собирают десятки иностранцев. Среди участников не только студенты и магистранты, но и аспиранты, профессоры, журналисты, инженеры, бизнесмены, сотрудники крупных европейских компаний и представители Европарламента. В разные годы русский язык во время летней и зимней школ изучали граждане Чехии, Словении, США, Великобритании, Бельгии, Германии, Ирака, Камеруна, Канады, Китая, Польши, Словакии, США, Франции, Японии, Бразилии, Испании, Италии, Пакистана и Швеции.

В октябре 2017 года впервые Гродненский государственный университет им. Я. Купалы организовывал школу русского языка для граждан КНР. В течение двух недель русский язык изучали сотрудники правительства, Корпорации по развитию автодорог, авиации и туризма, Департамента здравоохранения и Департамента коммерции провинции Ганьсу.-0-