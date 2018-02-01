1 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Летом начнет работу смотровая площадка на крыше бывшего универмага в историческом центре Гродно. Об этом сегодня во время заседания общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при Гродненском облисполкоме сообщил директор торгового дома "Неман" Алексей Явлаш, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас мы видим приток людей именно в центр города, поэтому решили вложить средства - около $500 тыс. - в развитие инфраструктуры именно здесь. Сейчас ведется монтаж панорамного лифта, а также работы по обустройству смотровой площадки на крыше торгового дома. Настолько масштабных проектов, по нашим данным, в стране еще не было: площадь ее превысит 800 кв. м", - рассказал Алексей Явлаш. Он подчеркнул, что панорамный лифт в здании заработает уже в феврале, а полюбоваться на исторический центр Гродно с высокой точки можно будет летом.

"Принятые нормативно-правовые акты по либерализации законодательства в сфере предпринимательства будут способствовать развитию бизнеса. В том числе и в сфере торговли. Раньше мы переживали за центральную часть города: торговые центры открывались в спальных районах, и жизнь из центра уходила. Сейчас видим, что центр города будет развиваться. В том числе отмечаем это по росту количества покупателей, в некоторые дни в минувшем году поток клиентов увеличивался в два и более раз", - отметил Алексей Явлаш. Он подчеркнул, что, благодаря мерам по либерализации бизнеса, а также возрастающей популярности Гродно у иностранных туристов, именно в центре города формируется пул различных объектов из сферы услуг, ремесленников, предпринимателей, создается атмосфера, привлекающая потенциальных клиентов. В планах компании, например, создание в центре города также гостиницы либо ресторана, которые разместятся в одном из зданий по улице Замковой в исторической части Гродно.

Сегодня в Гродно состоялось заседание общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при Гродненском облисполкоме. Основной темой обсуждения стали практика применения законодательных актов, принятых в 2017 году по теме развития предпринимательства, создание благоприятного бизнес-климата в стране.-0-