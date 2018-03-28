Либерализация - это не вседозволенность бизнеса, а еще большая его ответственность - эксперт

28 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Либерализация - это не вседозволенность для бизнеса, а еще большая его ответственность. Об этом заявил журналистам начальник отдела развития предпринимательства комитета экономики Витебского облисполкома Александр Трофимов, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Витебском горисполкоме состоялась рабочая встреча с предпринимателями по вопросу реализации пакета нормативных правовых актов, направленных на улучшение бизнес-климата, в развитие норм декрета №7.

"Бизнес должен понимать, что либерализация не подразумевает собой вседозволенность. Либерализация сопряжена еще с большей ответственностью. И это подтверждает жизнь. Об этом говорит пример ужасной трагедии, которая произошла в Кемерово. Не дай бог, чтобы такое где-нибудь повторилось", - подчеркнул Александр Трофимов.

"Начать свое дело стало гораздо проще, предусмотрен минимальный надзор госорганов за предпринимательской деятельностью, то есть отсутствует давление на бизнес. Но предпринимателям в свою очередь следует понимать, что санитарные, пожарные и иные нормы, которые связаны с жизнью людей, их здоровьем, обеспечением безопасности в обществе, должны соблюдаться неукоснительно", - сказал эксперт.

Он отметил, что реализация норм декрета уже приносит первые плоды. "Общественно-консультативный совет по развитию предпринимательства при Витебском облисполкоме, рассматривая вопрос о ставках единого налога с ИП и физических лиц, учел разные мнения. Было принято решение не индексировать ставки, что и утвердили на сессии облсовета. Пока мы единственная область, где пошли по такому пути. И это уже либерализация на практике", - отметил Александр Трофимов.

Он добавил, что в регионе продолжается работа по разъяснению норм декрета и иных документов, принятых в его исполнение.-0-