Личные приемы граждан позволяют чувствовать настроения людей - Петришенко

3 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выездные личные приемы граждан позволяют чувствовать настроения и проблемы людей. Такое мнение высказал сегодня по итогам личного приема граждан и юридических лиц в Гомельском райисполкоме заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Личные приемы позволяют видеть и чувствовать настроения людей, проблемы, с которыми они живут, - сказал Игорь Петришенко. - Выезды в регионы - это возможность выслушать людей, выработать конкретные пути решения вопросов, которые их волнуют, трансформировать их в те или иные управленческие решения, которые в конечном итоге направлены на создание благоприятной комфортной среды для любого гражданина, где бы он ни проживал: в деревне, городе, малом населенном пункте, районном центре".

Предложения, касающиеся изменений постановления Министерства здравоохранения от 16 мая 2003 года "Об утверждении норм диагностических и лечебно-реабилитационных услуг (процедур) в области санаторно-курортного лечения", озвучила заместителю премьер-министра директор санатория "Машиностроитель" (филиала ОАО "Гомсельмаш") Наталья Звенигородская. В частности, она считает, что количество процедур должно быть пропорционально срокам пребывания пациентов. По ее словам, количество дней путевки сократилось, однако число назначений осталось прежним. Еще один важный аспект - сочетаемость физиотерапевтических процедур. Также, по мнению Натальи Звенигородской, стоит рассмотреть вопрос, касающийся требования об обязательном наличии лаборатории в санаторно-курортных учреждениях. "В санаторий пациенты приезжают с выписками из медицинских документов, в которых есть результаты анализов. Например, мы используем неинвазивные анализаторы формулы крови, которые дают результаты по 120 показателям. Как вариант - проводить анализы мы могли бы в учреждениях здравоохранения", - пояснила руководитель, подчеркнув, что содержание лаборатории для санатория нерентабельно.

Игорь Петришенко отметил, что предложения будут изучены профильными специалистами. В то же время он сделал акцент на том, что санаториям важно внедрять новые услуги, развивать создание комфортной среды с учетом потребностей клиентов, заказчиков, продумывать гибкие формы работы. Также заместитель премьер-министра предложил разработать санаторию совместно с районом пилотный проект активного долголетия, который бы включал и тропы здоровья, и кулинарные локации, и зоны отдыха. По его мнению, важно развивать в санаториях и анимационные службы, привлекать в них активных молодых творческих людей.

Еще один вопрос, озвученный на приеме, касался строительства школы и детского сада в Ченках Гомельского района. Пенсионерка Нина Вишнякова рассказала, что в поселке есть базовая школа и детский сад, но они не могут вместить всех ребят. Некоторые вынуждены ездить в учреждения областного центра. Как пояснила председатель Гомельского райисполкома Елена Алексина, сегодня в Ченках активно строится жилье. В прошлом году на территории Ченковского сельсовета отмечен естественный прирост населения. Необходимо решать вопрос развития инфраструктуры.

Генпланом развития поселка определена площадка для школы, рассчитанной на 745 мест. Ее строительство потребует Br18 млн. В качестве временной меры в районе рассматривают возможность переоборудовать базу имеющегося неподалеку оздоровительного лагеря под классные комнаты и для детсадовских групп. Пока же в этом году в Ченковском детском саду открыли дополнительную группу, сейчас воспитанниками дошкольного учреждения являются 134 малыша при мощности сада 64 человека. На очереди - более 100 детей. Что касается школы, здесь в две смены занимаются 178 учеников. Еще 60 юных жителей Ченок учатся в областном центре.

Игорь Петришенко рекомендовал включить строительство школы в инвестиционную программу района, области. "Это стратегический вопрос", - добавил он.

На приеме обсуждался вопрос оборудования мини-футбольной площадки в агрогородке Мичуринская и другие темы.-0-