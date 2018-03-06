Личные приемы помогают гражданам решать вопросы оперативно - мнение

6 марта, Жлобин /Корр. БЕЛТА/. Личные приемы помогают гражданам решать вопросы оперативно. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал фермер из Жлобинского района Василий Гузов после приема граждан и юридических лиц, который провел сегодня в Жлобинском райисполкоме помощник Президента Беларуси - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко.

Фермерством Василий Гузов занимается 25 лет. На более чем 80 га выращивает зерновые, картофель. Несколько лет назад сдал зерно организациям, которые с расчетами не торопились. Чтобы получить деньги за урожай, фермер в итоге был вынужден обратиться осенью прошлого года к представителям власти. Вопрос решили, однако из-за отсутствия оборотных средств аграрий не смог вовремя подготовить почву на зиму, переживает, что посевная этого года может быть сорвана. На приеме было дано поручение оказать фермерскому хозяйству всю необходимую помощь. "К человеку, который трудится на земле, выполняет тяжелую работу, нужно проявлять особое внимание, заботу", - сказал Юрий Шулейко.

"Результатом приема доволен, обещанная помощь вселяет надежду, - поделился Василий Гузов. - Считаю, что такие встречи нужны, они помогают решать вопросы оперативно, всесторонне и результативно".

Всего на прием к помощнику Президента обратились 14 человек. Так, с просьбой помочь решить вопрос, касающийся приватизации жилых помещений, пришли четыре жителя райцентра. Проблема возникла из-за перевода статуса строения из общежития в жилой дом. Юрий Шулейко отметил, что вопрос очень непростой, его решение требует серьезного детального изучения. В ближайшее время будут проведены проверки, в том числе прокуратурой, по итогам компетентные специалисты дадут оценку.

На личном приеме поднимались вопросы восстановления трудового стажа, создания прорабского участка при строительной организации для работы инвалидов по слуху, нарушения норм при строительстве дома, пропаганды здорового образа жизни и другие.

Помощник Президента ответил также на вопросы жителей района во время прямой телефонной линии. Звонившие в беседе с Юрием Шулейко затрагивали темы трудоустройства, поставки природного газа в жилой дом, благоустройства, выплаты заработной платы сотрудникам организации, находящейся в процессе ликвидации и другие.

По прозвучавшим во время приема и телефонной линии вопросам даны поручения, часть была разъяснена сразу, ряд обращений взят на контроль.

Подводя итоги, помощник Президента отметил, что диалог с жителями Жлобинского района получился насыщенным. "Люди задавали конкретные вопросы. В разговорах некоторых из них чувствовалась некая душевная обида, к сожалению, даже в адрес местных властей", - прокомментировал Юрий Шулейко. По его мнению, многие темы могли быть сняты на местном уровне, подходить к их решению нужно объективно, детально, всегда смотреть вглубь проблемы.-0-