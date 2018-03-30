Лидский район должен стать центром экономического роста Гродненской области - Кобяков

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидский район должен стать центром экономического роста региона, заявил премьер-министр Андрей Кобяков сегодня во время рабочей поездки в Гродненскую область, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава правительства обратил внимание, что для посещения Лидский район был выбран не случайно. Лида является достаточно крупным районным центром, где проживают около 100 тыс. человек. "Несмотря на то, что есть относительно благополучная информация по занятости, зарегистрированная безработица составляет 0,7%, анализ ситуации, исследование домашних хозяйств показывают, что проблемы с занятостью в регионе присутствуют", - отметил он.

Сегодня во время рабочей поездки Андрей Кобяков ознакомился с потенциалом производственных предприятий Лиды, перспективами выхода на среднюю зарплату в Br1 тыс. В ОАО "Лида-агротехсервис" премьер-министру рассказали о производственной деятельности предприятия, которое дает "вторую жизнь" сельхозтехнике, бывшей долгое время в эксплуатации. "Это одно из направлений деятельности, у него есть большой потенциал с учетом того, что, к сожалению, во многих сельхозорганизациях количество неиспользуемой сельхозтехники годами накапливалось, и этот вопрос требует решения", - пояснил он. И вместо утилизации возможно повторное вовлечение техники в хозяйственный оборот.

Речь также шла о ходе весенних полевых работ. В целом все области, в частности Гродненская, провели хорошую подготовку к посевной и имеют семена, горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения. Так что весенние полевые работы начнутся при наступлении благоприятных погодных условий. "Общая готовность есть, осталось поработать над некоторыми нюансами", - добавил Андрей Кобяков.

В программе поездки было посещение ИПУП "Белтекс Оптик", где производятся оптические приборы. Это пример того, как можно создать высокотехнологичное производство, подчеркнул глава правительства. 70% продукции сегодня идет на экспорт, в основном в страны дальнего зарубежья, средняя зарплата - почти Br1,5 тыс. "Здесь высочайший уровень технологий, могу это сказать как человек, работавший на предприятии подобного профиля. На предприятии собраны лучшие наработки в сфере оптического приборостроения", - считает он.

Что касается ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш", то, по оценке премьер-министра, ситуация на предприятии сложилась непростая, но не безвыходная. Сегодня обсуждалась возможная помощь правительства по тем направлениям, которые входят в его компетенцию. У руководства предприятия есть план действий по преодолению возникших трудностей, причем он не сводится к просьбам о финансировании. "Руководство предприятия не сидит на месте и не ждет заказов на внутреннем рынке по традиционному направлению - сельхозтехнике, а имеет рынки сбыта в странах СНГ, на африканском континенте. Уже близки к подписанию контракта с Суданом. Мы оценили проблемы, которые возникают в ходе исполнения обязательств в рамках Евразийского экономического союза, касающихся сертификации производимой продукции, наметили, как будем их решать", - рассказал Андрей Кобяков.

Премьер-министр ознакомился также с деятельностью центра безопасности МЧС в Лиде.-0-

Фото Фото Геннадия Жинкова