Линейкой в белорусскоязычной школе стартовал День письменности в Иваново

1 сентября, Иваново /Корр. БЕЛТА/. Торжественной линейкой, посвященной Дню знаний, стартовали сегодня в средней школе №4 Иваново мероприятия XXV Дня белорусской письменности, передает корреспондент БЕЛТА.
Ивановская СШ №4 - самая молодая в районе, ей исполнилось четверть века. Кроме того, это единственная в Брестской области городская школа, где обучение полностью ведется на белорусском языке. Символично, что именно с нее начались мероприятия юбилейного Дня белорусской письменности. Поздравить учащихся с новым учебным годом приехал министр информации Александр Карлюкевич. Он заметил, что и город, и область на "отлично" подготовились к празднику.
"Знания помогут вам открыть широкую дорогу в жизнь. Вместе с тем нынешний год, объявленный Годом малой родины, это как напоминание всем нам не забывать, откуда мы родом. Нужно уважать родное, белорусское - в первую очередь семью, родителей, отчий дом, быть внимательными к национальной литературе, родному слову. Идите с этим пониманием в большой мир", - напутствовал ребят Александр Карлюкевич.
С Днем знаний школьников также поздравил председатель Ивановского райисполкома Юрий Бисун. Он отметил, что сегодня в Ивановском районе за парты сядут 5 107 учащихся, в том числе 460 - впервые. За лето во всех школах проведены необходимые ремонты. В СШ №4 капитально отремонтирован пищеблок, благоустроена территория. К новому учебному году Брестский облисполком подготовил школе подарок - новый микроавтобус "ГАЗель". Председатель райисполкома передал директору школы Евгению Стасюку ключи от автомобиля, пожелал успехов ребятам, педагогам и родителям.
По доброй традиции почетные гости вручили самым маленьким ученикам книги "Беларусь - наша Радзіма" - подарок первоклассникам от Президента. Торжественная линейка продолжилась общешкольным тематическим мероприятием "Пісьменства і друк Беларусі - крыніца культуры і духоўнасці народа".-0-
Фото Вадима Якубёнка
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