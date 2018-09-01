Линейкой в белорусскоязычной школе стартовал День письменности в Иваново

1 сентября, Иваново /Корр. БЕЛТА/. Торжественной линейкой, посвященной Дню знаний, стартовали сегодня в средней школе №4 Иваново мероприятия XXV Дня белорусской письменности, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время торжественной линейки

Ивановская СШ №4 - самая молодая в районе, ей исполнилось четверть века. Кроме того, это единственная в Брестской области городская школа, где обучение полностью ведется на белорусском языке. Символично, что именно с нее начались мероприятия юбилейного Дня белорусской письменности. Поздравить учащихся с новым учебным годом приехал министр информации Александр Карлюкевич. Он заметил, что и город, и область на "отлично" подготовились к празднику.

Председатель Ивановского горисполкома Юрий Бисун вручает пакет документов и ключи от нового школьного микроавтобуса директору СШ№4 Евгению Стасюку.

Директор СШ№4 г.Иваново Евгений Стасюк держит в руках документы на микроавтобус, который подарил школе Брестский облисполком.

Александр Карлюкевич

"Знания помогут вам открыть широкую дорогу в жизнь. Вместе с тем нынешний год, объявленный Годом малой родины, это как напоминание всем нам не забывать, откуда мы родом. Нужно уважать родное, белорусское - в первую очередь семью, родителей, отчий дом, быть внимательными к национальной литературе, родному слову. Идите с этим пониманием в большой мир", - напутствовал ребят Александр Карлюкевич.

Александр Карлюкевич вручает книги первоклассникам.

Подарок Ивановской школе №4 от Брестского облисполкома

С Днем знаний школьников также поздравил председатель Ивановского райисполкома Юрий Бисун. Он отметил, что сегодня в Ивановском районе за парты сядут 5 107 учащихся, в том числе 460 - впервые. За лето во всех школах проведены необходимые ремонты. В СШ №4 капитально отремонтирован пищеблок, благоустроена территория. К новому учебному году Брестский облисполком подготовил школе подарок - новый микроавтобус "ГАЗель". Председатель райисполкома передал директору школы Евгению Стасюку ключи от автомобиля, пожелал успехов ребятам, педагогам и родителям.

Руководитель 1 "В" класса СШ№4 г.Иваново Лариса Лопачук на первом уроке

По доброй традиции почетные гости вручили самым маленьким ученикам книги "Беларусь - наша Радзіма" - подарок первоклассникам от Президента. Торжественная линейка продолжилась общешкольным тематическим мероприятием "Пісьменства і друк Беларусі - крыніца культуры і духоўнасці народа".-0-

Фото Вадима Якубёнка