Линейный центр транспортного обслуживания перевозчиков грузов по железной дороге открылся в Гомеле

30 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Линейный центр транспортного обслуживания "Гомель" (ЛЦТО) открылся сегодня в городе над Сожем, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил на церемонии открытия начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов, новый центр создан с учетом современных тенденций развития транспортной логистики БЖД для создания более комфортных условий грузовладельцам. "Открытие центра - это еще один шаг навстречу клиентам и к созданию условий для повышения конкурентоспособности", - сказал он.

Центр разместился в здании бывшего общежития по улице Красноармейской. Все ремонтные работы были выполнены силами и за средства БЖД.

Ранее специалисты по оформлению документов, необходимых для перевозки грузов по железной дороге, были рассредоточены в нескольких точках Гомеля, что осложняло процесс подготовки бумаг. "С открытием ЛЦТО процедура оформления документов сократится в два раза, поскольку специалисты находятся в одном месте, - сказал начальник железнодорожной станции Гомель Виктор Сороговец. - Основными его функциями будет документальное оформление, организация и осуществление приема и выдачи грузов, начисление причитающихся платежей за перевозки, транспортные работы и услуги, таможенное оформление".

В регион обслуживания ЛЦТО вошли 9 станций: Добруш, Тереховка, Круговец, Костюковка, Лазурная, Уза, Буда-Кошелевская, Сож, Гомель-Северный.

Всего у ЛЦТО "Гомель" заключено 163 договора на транспортное обслуживание с государственными и частными предприятиями.-0-