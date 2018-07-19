19 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Ливень подтопил улицы и торговые объекты в Витебске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Ливень с грозами обрушился на город во второй половине дня. В областном центре подтопило Полоцкий и Смоленский рынки, торговый центр "Корона", некоторые улицы.
Как сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Витебского областного управления МЧС Марина Фандо, на 15.40 к спасателям обратились несколько граждан для откачки воды из частного подворья, подъезда жилого дома и с части улицы Жесткова.
Пользователи соцсетей активно делятся видео и фото разгула стихии.-0-
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