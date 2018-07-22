Ливень в Гомеле подтопил улицы, дома, магазины

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ливень подтопил 21 июля дома, улицы и магазины в Гомеле. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.
В Гомеле с 3.30 до 13.30 21 июля выпало 72,8 мм осадков при среднемесячной норме 91 мм. В результате были подтоплены 65 подворий, 11 участков дорог, подвалы средней школы, частного склада, два магазина промышленных товаров, три многоквартирных жилых дома, 45 частных домовладений. Задержка движения на 10 троллейбусных и 9 автобусных маршрутах составила более трех часов.
В четырех населенных пунктах Гомельского района были подтоплены 12 подворий и один участок автомобильной дороги. Зафиксирован один случай падения дерева на проезжую часть.-0-
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