Любителей отдыха у воды соберет праздник в Полоцком районе

30 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Любителей отдыха у воды соберет сегодня праздник в Полоцком районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы мероприятия.

Праздник летнего отдыха у воды и приятных впечатлений "Звини, волна озерная!" начнется на озере Белом на территории Азинского сельсовета в полдень. Участников всех возрастов ждет масса увлекательных развлечений, главными из которых традиционно станут состязания по ловле раков и приготовлению ухи. О проведении первого позаботились в Азинском сельсовете, приобретя раков. Перед стартом они будут выпущены на определенном участке озера. Командам любителей необычной охоты в составе двух человек предстоит за десять минут по очереди наловить голыми руками как можно больше раков. Самых ловких и удачливых по итогам подсчета поощрят дипломами и призами. Добыча же будет выпущена в специальный бассейн-аквариум и на протяжении всего дня радовать детвору.

Огромный интерес хоть раз отдыхавших на этом ежегодном празднике вызывает и состязание по приготовлению ухи. В этом семейном конкурсе о наличии ингредиентов заботятся уже сами участники. Им предстоит не только приготовить выдающееся блюдо, но и провести его защиту, раскрыв секреты приготовления, семейные рецепты и получив дополнительные баллы в ходе шуточных конкурсов и блиц-опросов. Основные баллы начисляются отдыхающими в ходе дегустации. В этом году на участие в конкурсе подано около десятка заявок.

Пока родители будут заняты "серьезными" делами, дети тоже смогут весело провести время. Для них будет организован игровой батл "Ни хвоста, ни чешуи" и конкурс по строительству замков из песка. Веселые и задорные аниматоры обеспечат увлеченность подрастающего поколения, а также проведут мастер-класс по изготовлению бумажных корабликов, присоединиться к которому смогут и взрослые.

Программа дня включает также работу арт-лужайки, где развернется выставка-продажа сувениров, керамики, комнатных и садовых растений.

С учетом массовости праздника в прошлом году организаторы ожидают, что нынешний соберет более 300 человек.-0-