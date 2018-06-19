Любители ретромотоциклов из 10 стран отправятся в путешествие по Минской области

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестой международный фестиваль старых и старинных мотоциклов "Кола Часу" соберет 23 июня свыше сотни коллекционеров, реставраторов и просто любителей подобной техники из 10 стран Европы, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Кола Часу 2018" подарит незабываемое зрелище для всех, кому небезразлична техническая история, у кого есть опыт вождения мотоцикла и кому нравится ретро. "Гостеприимно встречать гостей будут Вилейский и Мядельский районы: нынешний фестиваль удивит гостей и зрителей новым форматом, - отметили организаторы. - С 23 июня начнется почти стокилометровое "Крывiчскае падарожжа", которое станет для участников настоящей экскурсией по Беларуси. Причем праздничной, ведь в Долгиново и Будславе запланированы торжественные мероприятия, которые, мы уверены, надолго запомнятся не только местным жителям, но и ретролюбителям".

Этот слет-пробег ретробайкеров вполне можно назвать "музеем на колесах". Например, финны обещали приехать на "Яве" 1965 года выпуска, которая зимой могла оборудоваться лыжами. Коллекционер из Балахны привезет мотоцикл-рикшу. Участники из Латвии приедут большой командой на 15 ретромотоциклах. "Но главное - атмосфера настоящего праздника, которую привозит с собой фестиваль. Для старшего поколения эти байки - путешествие в их молодость, а для молодежи - возможность прикоснуться к истории техники. Зрители смогут не только сфотографироваться с раритетами или проверить свою эрудицию, отвечая на вопросы викторины по мотоциклетной истории, но и поболеть за ретромотоциклистов в специальных конкурсах", - добавили организаторы.

Остановки байкеров запланированы в Долгиново примерно с 12.00 до 13.30, в Будславе - с 14.00 до 15.30.

Особенно позитивный эмоциональный заряд получат учащиеся Кривичского специального профессионально-технического училища закрытого типа: ребята участвуют в конкурсе рисунка "Двухколесная история". Лауреаты получат призы и дипломы из рук профессиональных реставраторов.

Фестиваль пройдет при поддержке Вилейского и Мядельского райисполкомов.-0-