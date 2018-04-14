Любовь к малой родине нужно подкреплять полезными делами - мнение

14 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Любовь к своей малой родине нужно подкреплять полезными делами. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА белорусский марафонец, мастер спорта международного класса Владимир Тямчик.

"Очень приятно, что 2018 год объявлен Годом малой родины. Многие из нас родились в небольших поселках, переехали из районов в большие города. Но не стоит забывать место, где твои корни. Важно не только любить свою малую родину, но делать для нее что-то полезное. Думаю, у меня это получается", - сказал Владимир Тямчик. В Иваново с 2003 года на его призы проводится Полесский легкоатлетический кросс.

Изначально соревнования организовывались для начинающих спортсменов. Спустя несколько лет появилась дистанция на 10 км для взрослых любителей бега. За это время кросс стал традиционным, с каждым годом к нему присоединяются все больше атлетов. "Полесский кросс стал визитной карточкой Ивановского района. Этими соревнованиями мы не только популяризируем здоровый образ жизни и вовлекаем детей в занятия спортом, но и знакомим гостей с нашей малой родиной, организуем для них экскурсии. Они видят, что в регионе уделяется внимание как развитию экономики, так и социальной сфере", - отметил собеседник.

В юбилейном забеге, который состоится 15 апреля, примут участие около 500 человек со всех регионов Беларуси, также прибудут гости из-за рубежа. Юные участники в зависимости от возраста преодолеют дистанцию от 500 м до 3 км. Спортсмены старше 18 лет выйдут на главный старт протяженностью 10 км. В этом году впервые в программу включена эстафета 3х1000 м.

Организаторами XV Полесского легкоатлетического кросса выступают Ивановский райисполком, управление спорта и туризма Брестского облисполкома, Белорусская федерация легкой атлетики.-0-