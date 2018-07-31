Лодзинское воеводство заинтересовано в сотрудничестве в сельском хозяйстве с Витебской областью

31 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Лодзинское воеводство Польши заинтересовано в сотрудничестве в сельском хозяйстве с Витебской областью. Об этом заявил журналистам сегодня в облисполкоме глава польской делегации, председатель регионального парламента Лодзинского воеводства Марек Мазур, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Марека Мазура, их интересует работа сельского хозяйства и производство продуктов питания в Витебской области, с этой целью запланировано посещение хозяйств северного региона Беларуси.

"По теме сельского хозяйства сотрудничаем с австрийским регионом Штирия, проводим заседания комиссии наших представителей и коллег из Австрии и готовы поделиться наработанным опытом с витебскими партнерами", - рассказал он.

Председатель комиссии по сельскому хозяйству парламента Лодзинского воеводства, владелец молочной фермы Дариуш Шпаковски предложил белорусским коллегам совместно бороться с африканской чумой свиней, делиться способами и методами защиты. Он также заверил, что готов ознакомиться с перечнем предложений по сотрудничеству в сельском хозяйстве и поделиться ими со своими бизнес-партнерами в Польше.

В свою очередь заместитель председателя комитета экономики облисполкома Константин Черный отметил, что в мае нынешнего года делегация Лодзинского агентства регионального развития находилась в белорусском регионе, и тогда были обсуждены некоторые планы по сотрудничеству. "Надеюсь, что ваш нынешний визит позволит определить основные направления взаимодействия, и мы готовы обозначить несколько вариантов сотрудничества с польскими партнерами", - отметил он.

Константин Черный подчеркнул выгодное географическое расположение Витебской области, учитывая, что под Оршей строится крупный мультимодальный промышленно-логистический центр - в будущем он станет хорошей транзитной площадкой. Было обращено внимание гостей на целесообразность сотрудничества между компаниями, которые находятся в ЕС, и фирмами в ЕАЭС.

"Также мы заинтересованы в строительстве свиноводческих репродукторов, крупных молочно-товарных ферм. Нам важно нарастить сырьевую зону по производству молока, потому что мощности по его переработке в два раза превышают мощности сырья. Еще одно перспективное направление - деревопереработка", - подчеркнул Константин Черный.

Председатель регионального парламента Лодзинского воеводства отметил готовность польской стороны к переговорам по обозначенным направлениям. Регион специализируется на сельскохозяйственном производстве, в частности, молочной продукции, а также развивает промышленность.

"Мы ожидаем делегацию Витебской области на Европейский экономический форум, который пройдет в Лодзи в октябре. Ведь в вопросах развития бизнеса активное сотрудничество уже идет между Лодзинским агентством регионального развития и Витебским отделением БелТПП, областным центром маркетинга", - сказал Марек Мазур.

Стороны также обсудили вопросы взаимодействия в культурной, образовательной, социальной сферах. Были высказаны предложения развития сотрудничества на уровне районов и гмин.

Польская делегация сегодня посетит ряд предприятий и организаций, для гостей подготовлена и культурная программа.-0-